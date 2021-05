Tekirdağ Yemekleri - Tekirdağ'da Ne Yenir Ve Neyi Meşhur? Tekirdağ Mutfağı Yemeklerinin İsimleri Ve Listesi

Tekirdağ mutfağına özgü pek çok lezzet vardır. Tekirdağ mutfağı, Trakya mutfağına özgü pek çok güzelliği bünyesinde barındırır.

Tekirdağ Yemekleri

Tekirdağ’ın geniş ve lezzetli bir mutfak kültürü vardır. Yemeklerinde genellikle Trakya mutfağının izleri görülmektedir. Tekirdağ günümüze gelinceye kadar pek çok medeniyete de ev sahipliği yapmıştır. Böylece mutfağa katılan lezzetlerde medeniyetlerin izini taşımaktadır. Bu tatil cennetinde hem tatilin tadını çıkarıp hem de farklı lezzetleri tatmak mümkündür.

Şehirde lezzetleri tadabileceğiniz pek çok restoran vardır. Et yemeklerinden, balık lezzetlerine kadar farklı bir yelpaze sunulur. Herkesin damak zevkine hitap edecek çeşitler mevcuttur. Tekirdağ mutfağında Rumeli mutfağının izlerini görmek mümkündür. Kelle paça çorbası hemen her ilimizde vardır. Ama Tekirdağ’da yendiği zaman bambaşka bir lezzet karşınıza çıkar.

Tekirdağ'da Ne Yenir ve Neyi Meşhur?

Tekirdağ’da yiyebileceğiniz et yemekleri, tatlılar ve çorabalar gibi farklı lezzetler vardır. Bu yemeklerden bazıları şunlardır;

Peynir Helvası: Tekirdağ’ın en meşhur tatlılarından biri peynir helvasıdır. Un, yağ, peynir, şeker ve süt ile hazırlanır.

Akıtma: Akıtmanın tadı Tekirdağ’da bir başkadır. Bu da un ve yumurta ile yapılmaktadır. Şekli ve tadına bakıldığında krep ile karıştırılabilir. Akıtma sabah kahvaltıları için iyi bir seçenektir. Akıtmayı günün diğer saatlerinde de yemek mümkün olabilir. Çünkü Tekirdağ’da akıtmanın bir farkı vardır. Akıtmanın içine tavuk katılmaktadır.

Hayrabolu Tatlısı: Bu tatlının üzerine tahin ve kaymak eklenerek servis edilir. Bu tatlı şerbetli tatlılar grubunda yer almaktadır.

Ciğer Sarma: Tekirdağ’da et ve sakatat ürünleri çok fazla tüketilmektedir. Yörede yetişen hayvanların etinin lezzetli olması da tüketimi arttırmaktadır. Sakatat grubunda yer alan ciğer sarma çok fazla tüketilen yemekler arasındadır. Tekirdağ yöresinde son derece lezzetli yapılmaktadır. Ciğer sarma içine pirinç sarılarak ve farklı karışımlar eklenerek servis edilir.

Tekirdağ Köftesi: Tekirdağ mutfağı dendiğinde herkesin aklına gelen ilk lezzet ise Tekirdağ köftesidir. Tekirdağ’a gelen herkes mutlaka Tekirdağ köftesi tatmıştır. Tekirdağ köftesinin içine irmik ilave edilmektedir. Ayrıca yoğurma aşamasında üç aşamadan geçmektedir. Yanında servis edilen acı sosu da köfteye ayrı bir lezzet katar. Sosun acılığı arttıkça birlikte yenilen köftenin de lezzeti artmaktadır.

Damat Paçası: Trakya yöresine ait olan ve Tekirdağ’da da sıkça tüketilen bir yemek çeşididir. Yufka ve tavuk eti ile hazırlanır. Bu yemek servis edilirken de üzerine özel yoğurtlu bir sos ilave edilir. Yemeğin sıcak olarak servis edilmesi gerekmektedir.

Sini Mantısı: Bu mantının şekli ve içindeki malzemesi klasik mantıdan oldukça farklıdır. Mantının içine kıyma yerine tavuk eti konur. Tepsilerin içinde yerleştirilerek pişirilir. Üzerine klasik mantıda olduğu gibi yoğurt ve özel sosu dökülür.

Tekirdağ Çılbırı: Bu yemeğin malzemeleri, yumurta, taze soğan, kıyma ve maydanozdan oluşmaktadır. Bu malzemeler pişirildikten sonra ise üzerine yoğurt ve sos dökülür. Bu yemek yörede genellikle öğlen yemeği olarak tüketilmektedir.

Satır Et: Tekirdağ mutfağında balık lezzetleri kadar et yemekleri de yer almaktadır. Satır et bu lezzetlerden bir tanesidir. Edirne’ye özgü bir yemektir ama Tekirdağ’da da yemek mümkün olmaktadır. Kuzu eti ile hazırlanan bu et yemeği son derece lezzetlidir.

Keşkek: Keşkek Türk mutfağının en bilinen yemekleri arasında yer alır. Tekirdağ mutfağının ise vazgeçilmez yemekleri arasındadır. Buğday ile yapılan bu yemek, düğünlerde mutlaka pişirilir.

Papaz mancası: Rumeli mutfağında ülkemize taşınmış yemeklerden bir tanesidir. Tekirdağ mutfağının önemli bir meze çeşididir. Patlıcan, sarımsak, yeşil ve kırmızıbiber, sirke ve maydanoz ile hazırlanan eşsiz bir mezedir.

Çene çarpan çorbası, ilginç ismi değişik tadı ile Tekirdağ' a gelenlerin mutlaka tatması gereken bir çorbadır. Süt ve hamur ile yapılır. Trakya yöresine özgü bir çorba çeşididir.

Tekirdağ Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi

Tekirdağ mutfağı denince akla hep Tekirdağ köftesi gelir. Ama Tekirdağ mutfağı yemek çeşitleri açısından oldukça zengindir. Bu yöreye özgü yemeklerden bazıları ise şunlardır;

Kelle Paça Çorbası

Akıtma

Peynir Helvası

Hayrabolu Tatlısı

Ciğer Sarma

Tekirdağ Köftesi

Damat Paçası

Çene çarpan çorbası

Satır kebabı