Taze makarna nasıl yapılır? Evde makarna yapımının püf noktaları

MAKARNA HAMURUNUN MALZEMELERİ NELERDİR?

Ev yapımı makarnanın temeli tahmin edebileceğiniz üzere düzgün bir hamur. Bu hamurun içine temelde sadece üç malzeme giriyor: Un, yumurta ve tuz. Bu üç malzemenin birbirlerine göre oranları doğru ayarlanmadığı takdirde ortaya çıkan makarna ne yazık ki keyif vermiyor. Bunun dışında zeytinyağı ve bazen çok katı olan hamuru açmak için su da ilave edilebiliyor.

MAKARNA HAMURUNUN UNU NASIL OLMALI?

Öncelikle unla başlayalım. Makarna hamurunun esnek olması ve güzelce açılabilmesi için undaki glüten miktarı çok kritik. Glütensiz ya da düşük glütenli unlarla makarna yapılmaz diye bir kural yok elbette ancak ne kadar glüten o kadar esneyen bir hamur diyebiliriz. Bu nedenle tavsiyemiz, en azından makarna yapmanın inceliklerini iyice öğrenene kadar yüksek kalite beyaz un kullanmanız olacak. Buna ek olarak irmik unu da kullanabilirsiniz. Durum buğdayından elde edilen irmik unu, İtalya’da profesyonel makarna üretiminde kullanılması yasayla kesinleştirilmiş bir ürün.

MAKARNA HAMURUNUN YUMURTASI NASIL OLMALI?

Gelelim yumurtaya… Yumurta makarnaya hem nem hem renk katıyor. Üstelik lezzetini ve besin değerini de artırıyor. Yumurtalı makarnanın hamuru daha pürüzsüz ve ipeksi oluyor. Makarna hamuru genellikle sadece yumurtası ile yapılıyor ancak bazı tariflerde sarıya ilaveten birkaç tane yumurta beyazı da hamura eklenebiliyor. İster sadece sarısını ister tamamını kullanın, makarna yaparken yumurtalarınızın taze ve doğal olmasına özen göstermenizi de tavsiye ederiz.

Taze makarna tarifleri genellikle 1’e 1 ölçüsünde hazırlanıyor. Bu her 100 gram un için 1 adet yumurta kırılması anlamına geliyor. 100 gram un ve 1 yumurtadan 1 porsiyon makarna çıkıyor.

MAKARNA HAMURU NASIL YOĞURULUR?

Makarna hamurunu bir kasede değil tezgah üzerinde yoğurmak daha yaygın bir metot. Un öncelikle tezgaha alınıp ortası havuz yapılarak yumurtalar kırılıyor. Daha sonra önce ortadaki yumurtalar çatalla çırpılıp azar azar unla karıştırılmaya başlanıyor. Ardından yine kenarlardaki unlar azar azar eklenerek hamur toparlanmaya başlıyor.

Çırpma aşamasında tuzu ve hamurun kıvamını kaygan ve pürüzsüz yapmaya yarayacak zeytinyağını da yumurtalara ekleyip hepsini birden yoğurmayı unutmayın.

MAKARNA HAMURU DİNLENDİRİLİR Mİ?

Makarna hamurunu yoğurduktan sonra buzdolabında dinlendirmek de önemli. Fakat bu işlemin zaten sert olan hamuru daha da sertleştireceğini aklınızdan çıkarmayın.

MAKARNA HAMURU NASIL AÇILIR?

40 dakika kadar dinlendirdiğiniz hamuru açma işlemine geçebilirsiniz. Ancak sert hamuru elde açmak oldukça zordur. Bu nedenle evde taze makarna yapma konusunda ciddi düşünüyorsanız, bir makarna açma makinesi edinmeniz işinizi kolaylaştıracak.

Hamuru çok büyükse birkaç bezeye ayırdıktan sonra üzerine merdaneye hafifçe vurarak yassılaştırın. Ardından cesaretiniz varsa kol gücüyle, yoksa makineyle açmaya başlayın. Hamuru makineden geçirecekseniz önce kalın ayarıyla başlayın. Bir kez açtığınız hamuru, makinenin ayarını daraltarak 2-3 kez daha açma işleminden geçirin. Bu esnada bir taraftan çıkardığınız hamuru yeniden makineye beslerken kırmamaya dikkat edin. Bu aşamaların her birinde makineyi ve makarnayı hafifçe unlayın. Eğer spagetti, fettucine benzeri makarnalar yapacaksanız açma makinesinin kesme aparatına geçerek o işi de kolayca atlatabilirsiniz. Kesme aparatınız yoksa makarnalarınızı bıçakla ya da ruloyla da kesebilirsiniz.

TAZE MAKARNA NASIL PİŞİRİLİR?

Taze makarna, marketten aldığımız kurutulmuş makarnalara göre çok daha hızlı pişer. Tuzlu kaynar suda 3-4 dakika haşlamak bu makarnalar için yeterli olacaktır. Hatta domates gibi bol sulu soslarla pişireceğiniz makarnaları haşlamadan doğrudan sosa atarak da al dente pişmiş makarnalar elde edebilirsiniz.

EVDE TAZE MAKARNA YAPIMI İÇİN ADIM ADIM TARİFİ

Malzemeler:

300 gram un

3 yumurta

Tuz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Nasıl yapılır?

Geniş bir kaba unu eleyin ve bir tutam tuz ekleyip karıştırın.

Ardından unun ortasını açın ve yumurtaları kırın.

Zeytinyağını da ekledikten sonra yumurtaları çatal yardımıyla çırpın.

Daha sonra kenarlardan unu yavaş yavaş karıştırarak yoğurmaya başlayın.

Hamur yumuşak ama yapış yapış olmayacak kıvama gelene kadar yoğurmaya devam edin.

Hamurunuz hazır olduktan sonra üzerini streçle örtüp yarım saat dinlendirin.

Eğer makarna makineniz varsa hamurunuzu eşit parçalara bölüp makinenizden ince bir hamur elde edene kadar 5-6 kez geçirerek açın.

Makineniz yoksa açabileceğiniz kadar hamur parçası alıp unladığınız yüzeyde merdane yardımıyla açın.

Hamur olabildiğince ince olmalı.

Çok çabuk kurumaya başlayacağından, hemen kesmeyecekseniz açtığınız hamurların üstünü örtün.

Ardından açtığınız hamurdan dilediğiniz kalınlıkta makarnalar kesin.

Daha sonra kestiğiniz makarnaları elinizle dağıtarak unlu yüzeye koyup üstüne yine un serperek 20 dakika kurumaya bırakın.

Pişirmek için suyu kaynatın ve kaynayan suya makarnaları atın.

Yaklaşık 5 dakika pişirdikten sonra makarnanız hazır.