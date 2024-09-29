Transformers’ların köklerine iniyoruz

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◊ Transformers serisinin en sevdiğim teması, hayat ve umut veren kıvılcım etrafında dönmesi. Kıvılcım metaforu sizin için kişisel olarak nasıl yankılanıyor?

- Chris Hemsworth: Kendi yolunu çizme. Her şeyin önceden belirlenmiş olduğuna inanmadan önce, kendimizin bir miktar etkiye sahip olduğu fikrini seviyorum. Elbette, evrenin belirli şekillerde sizin için ortam oluşturması, fırsatların kendilerini göstermesi gerekiyor. Ancak sahiplenmek, inandığın şeyi seçmek, kalbini, içsel çağrını, erdemini dinlemek ve bunları takip etmek film boyunca çok güçlü bir şekilde yankılanıyor. Hayatımı her zaman buna göre yaşadım. Birçok insanla, birçok durumda bir araya gelip aslında bir şekilde bulmacanın parçalarının bir araya geldiği gibi durumlarla etkileşime girmediğimizi söylemiyorum. Ama yine de direksiyonu kendiniz tutmalı ve demelisiniz ki, ‘bu benim gitmek istediğim yön ve benim inandığım yön bu ve ben deneyeceğim.’

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- Josh Cooley: Bu filmin adının “Transformers One” olarak adlandırılmasının sebebi sadece ilk film olmasından kaynaklanmıyor. Aynı zamanda hepimizin bir olması. Bunun hem bu filmde hem de Transformers’da yer alan bir tema olması. Hepimizin aynı şeyin parçasıyız. Hepimizin aynı şekilde geldiği, hepimizin aynı yerden geldiği, neye benzediğimizin veya neye inandığımızın bir önemi olmadığı, hepimizin aynı olduğumuz, hepimizin insan olduğumuz fikri.

◊ Seslendirdiğinizin dışında en sevdiğiniz Transformer hangisi?

- Chris Hemsworth: Çocuklarımı filmin galasına götürdüm. ‘Filmi beğendiniz mi’ dedim. Bayıldılar. Oldukça havalı karakterler, film harika filan konuşuyoruz. ‘Optimus Prime en cool’u değil mi’ diye sordum. ‘Hayır, Bumblebee’ diye yanıt verdiler. Israrla ‘Hayır, Optimus Prime harikaydı’ dedim ama ‘Hayır, Bumblebee bizim favorimiz’ dediler. Yaklaşık 10 çocuk böyle söyledi. Sanırım Bumblebee.

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TEKLİF GELİNCE FİLMİ ÖNCE ÇOCUKLARIMA SORDUM

◊ Bu filme dahil olma fırsatı karşınıza çıktığında, hayranlara orijinal Transformers’ta zaten onları hayran eden noktalardan daha fazlasını verip aynı zamanda yeni bir şeyler katacağınızı düşünmenizi sağlayan şey neydi?

- Chris Hemsworth: Önce çocuklarıma sordum, ‘Bu filmi yapmalı mıyım’ diye. ‘Kesinlikle’ dediler. Sonra senaryoyu okudum ve hikâyeye bayıldım. Bu bir başlangıç hikâyesiydi. Anlatılacak yeni bir şeydi. Transformers evreninde neden bu filmi yaptığımızı haklı çıkarmak için bu karakterler hakkında farklı bir şey bulmamız gerekiyordu. Düşman olmadan önce arkadaş ve hatta sıradan adamlar olduklarını anlamamız gerekiyordu. Sadece madende çalışan, bu dünyada kendi yollarını bulmaya çalışan adamlar... Kim olduklarını anlamak gerekiyordu. Bunların hepsi yeni materyaldi. Daha önce yapılmış bir şeyi taklit etmiyorduk. Bu yeni bir şeydi ve heyecan duyduğum bir iş birliğiydi ayrıca Josh’un dümende olması harika bir fırsattı.

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- Josh Cooley: Bu hikâye Cybertron’da geçen bir köken hikâyesi. Transformers’ların köklerine iniyoruz. Bu versiyonda her şey yeni. Ama benimle gerçekten bağ kuran şey, bu iki karakterin yakın arkadaşlıktan düşmana dönüşmesiydi. Bu karakterlerin gerçek bir derinliğe sahip olduğunu göstermek. Robotlarla gerçekten insani bir hikâye anlatmak, bu projeye yönelten şeylerdi.

◊ Karakterlerin bu versiyonlarını kendinize ait hale getirirken deneme yanılma yaptınız mı?

- Chris Hemsworth: Taklit etmekten tabii ki kaçındık. Muhtemelen rolü üstlenmek konusunda en büyük tereddüdüm de zaten buydu. Tekrara düşmemek. Sonra yönetmenimiz Josh ile konuşurken, ‘Bu bir başlangıç hikâyesi daha önce Peter Cullen’in yaptığından farklı. Gençlik, şakacılık ve karakterlerde doğallık var’ dedi. Heyecanlandım. Film ilerledikçe ve Parrion Pax, Optimus Prime’a dönüştükçe, ritim ve vokal kalitesiyle oynamaya başladık ve daha önceki filmlerde Peter’ın yaptıklarına biraz daha eğilmeye başladık. Deneme yanılma tabii ki oluyor. Peter Cullen versiyonunu daha erken yaptığımız birkaç an oldu ancak robot henüz Optimus Prime değildi. Dolayısıyla geri çekilmek zorunda kaldık. Daha önce yapılan işleri referans olarak almak ve bir tür bitiş noktası olarak kullanmak güzeldi. Ama en güzeli bu işe başka yerden başlamak oldu.

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Chris Hemsworth - Brian Tyree Henry

ORİJİNAL ÇİZGİ FİLMİ İZLEYEREK BÜYÜDÜM

◊ Transformers’ların tarzı hakkında konuşmak istiyorum. Daha önceki Transformers tasarımlarından sıkı sıkıya bağlı kaldığınız, ama filminiz için özel olarak geliştirdiğiniz değişik yönleri anlatır mısınız?

- Josh Cooley: Orijinal çizgi filmi izleyerek büyüdüm, birinci nesil versiyon. Bu yüzden oradan başlamak ve çocukluğuma benzer bir şey yapmak istediğim. Her tasarım orada başladı.

◊ Söylemeden edemeyeceğim, filmde görseller ve animasyon inanılmaz. Filmde gördüğümüz muhteşem görüntüleri mümkün kılan yeni animasyon tekniği, teknolojisi veya başka bir şey var mıydı?

- Josh Cooley: ILM şirketiyle çalıştık. (Industrial Light & Magic) Onlara ne atsam materyali alıp gidip nasıl yapacaklarını düşünüyorlardı. Yaptıkları NASA’nın aya adam indirmeye çalışması gibi bir şey. Örneğin onlara geri dönüş sahnesi gibi bir fikir sunduğumu hatırlıyorum. Bir mağarada geçiyor ve karakterlerimiz geçmişte neler olduğunu konuşuyor. O sırada bu bir şekilde etraflarında canlanıyor. Her şey tozdan oluşuyor bir kavga yaşanıyor ve tavandan 400 karakter çıkıyor. Çok karmaşıktı. Sadece ‘tamam’ dediler ve yaptılar. Bana gönderdikleri test görüntüler çılgıncaydı. Keşke çok spesifik bir cevap verebilseydim ama bu inanılmaz animasyonlar onların dehası ve bunu nasıl yaptıklarını bilmiyorum.

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Gençlik kahramanım babam

◊ Kariyeriniz süresince farklı kahramanları canlandırdınız peki sizin gençlik kahramanınız kimdi?

- Chris Hemsworth: Kurgu mu kurgu olmayan kahramanlar mı?

◊ Fark etmez.

- Chris Hemsworth: Bana ilham veren birçok farklı insan vardı, bir nevi hepsi benim için kahraman figürleriydi. Babam da bunlardan biri. Kelly Slater, 11 kez dünya şampiyonu olmuş gelmiş geçmiş en iyi sörfçü. Çocukken onun sörf filmlerinin her birini taparak izlerdim ve sonra çıkıp tüm günümü sörf yaparak sadece ve sadece okyanusta geçirdim. Aklıma ilk gelen bu ikisi.

- Josh Cooley: Chris’in babasını seçecektim ama zihnim Batman diyor.