Lazanya nasıl yapılır? Evde lazanya hamuru yapımı ve lazanya tarifi

Lazanya kelimesinin kökenin kap anlamına gelen Latince sözcükten ya da ince yufka anlamına gelen Antik Yunanca sözcükten türediği tahmin ediliyor.

Gastronomi araştırmacıları lazanyanın Orta Çağ'da İtalya'da, muhtemelen de de Napoli'de icat edildiğini tahmin ediyor. İlk lazanya tarifi, bugünkü lazanyaya pek benzemese de, 14'üncü yüzyılda kaleme alınan Liber de Coquina'da karşımıza çıkıyor.

Napoli'de pişirilen geleneksel lazanya "lasagne di carnevale" diye anılıyor ve içinde köfte, haşlanmış yumurta, peynir ve Türkiye'de bolonez sos diye bilinen ragu bulunuyor.

Bizim bildiğimiz lazanya ise "lasagne al forno". Daha koyu kıvamlı ragu ve beşamel sosla yapılan bu lazanya adında da gördüğümüz üzere fırında pişiyor. Bu tarifin kökeninin İtalya'nın Emilya-Romanya bölgesi olduğu tahmin edliyor. Bölgenin başkenti Bolonya ve çevresinde lazanya hamurları yeşil yapılıyor. Kırmızı kıymalı sos ve beyaz peynirle birlikte İtalya bayrağı görünümü elde ediliyor.

Başka bölgelerde lazanyaya et ve peynir kadar ıspanak, kabak gibi sebzeler de ilave ediliyor.

Geçmişte Güney İtalya'da lazanya hamuru irmik ve su ya da un ve yumurtayla yapılırken bugün makarnada durum buğdayı dışında malzeme kullanmak yasak olduğundan lazanyanın hammaddesi de durum buğdayı irmiği.

Peki siz evde lazanya hamuru yapmak isterseniz nasıl ilerlemelisiniz? İşte nefis lazanya hamuru tarifimiz:

LAZANYA HAMURU NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

2 adet yumurta

2 su bardağı un

Yarım yemek kaşığı zeytinyağı

1-2 yemek kaşığı su

Tuz

Nasıl yapılır?

Unu eleyip yoğurma kabına alın.

Ortasını havuz gibi açıp yumurtaları bu havuza kırın.

Tuzu da ilave edip yoğurmaya başlayın.

Hamurun kolay toparlanması için içine 1-2 yemek kaşığı ılık su da ekleyebilirsiniz.

5-6 dakika kadar yoğurduğunuz hamuru üzerini örtüp 30 dakika kadar dinlendirin.

Üzerine un serptiğiniz hamuru merdane yardımıyla yufka kalınlığında açın.

Tepsinize uygun ölçülerde kestiğiniz hamurlar kullanılmaya hazırdır. Hamurlarınızı dilediğiniz sosla birleştirip lazanyanızı pişirebilirsiniz.

(Taze lazanyayı, bolonez sos gibi sulu bir sosla pişirecekseniz, haşlamanıza gerek yoktur. Makarnaların fırında sosla pişmesi yeterli olacaktır.)

LAZANYA NASIL YAPILIR? LAZANYA TARİFİ

Malzemeler:

Hazırladığınız lazanya hamurları (ya da 1 paket hazır kurutulmuş lazanya)

200 gram kıyma

3 adet kuru soğan

3 adet havuç

3 su bardağı kıyılmış mantar

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağ

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

Beşamel sos için:

2 su bardağı rendelenmiş kaşar

2 yemek kaşığı un

2 su bardağı süt

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tutam tuz

Nasıl yapılır?

Lazanyaları dilerseniz paketin üzerinde tarif edildiği şekilde haşlayın. (Sulu bir sos kullanacaksanız haşlamanız şart değil.)

Soğanı, mantar ve havucu küçük küpler halinde doğrayın.

Tereyağını eritip kıymayı kavurmaya başlayın.

Ardından doğradıığnız sebzeleri, tuz, karabiber ve salçayı ekleyip biraz daha çevirin.

Son olarak suyu da ilave edip kaynatarak sos haline gelmesini sağlayın.

Diğer yanda beşamel sos için tereyağını tencerede eritin.

İçine unu ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

Tuzu ve sütü de ekleyip hızla karıştırarak içindeki topakların erimesini sağlayın.

Muhallebi kıvamına gelen beşamel sosa kaşar peynirini de ilave edip tencereyi ocaktan alın.

Fırın kabının tabanını hafifçe yağlayın ve bir kat lazanyayla kaplayın.

Üzerine beşamel sos sürüp yeniden bir kat makarna koyun.

Makarnanın üzerine kıymalı harçtan ekleyip yeniden bir sıra makarna yerleştirin.

Bu işlemi malzemeler tükenene kadar yapın. En üst katman beşamel sos olsun.

Fırını 175 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra lazanyayı fırına verin.

20 dakika pişirdiğiniz lazanyayı fırından alıp üzerine kaşar rendesi serpin.

Yeniden 5 dakika kadar fırınlayın.

Ardından fırından çıkarıp 10 dakika kadar soğutarak makarnanın kendine gelmesini sağlayın.

Kare kare dilimleyip servis edin. Afiyet olsun...