MasterChef çilekli tartolet tarifi: Tartolet nasıl yapılır, malzemeleri neler?

İşte çilekli tartolet tarifi, malzemeleri ve yapım aşamaları...

MASTERCHEF ÇİLEKLİ TARTOLET TARİFİ MALZEMELERİ

MALZEMELER:

2,5 su bardağı un

1 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

100 gram tereyağı

Kreması için:

2 su bardağı süt

1 adet yumurta sarısı

1 çay bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı un

2 veya 3 yemek kaşığı labne peyniri

Üzeri için:

Çilek

ÇİLEKLİ TARTOLET TARİFİ NASIL YAPILIR?

Tartolet hamuru için umurta, şeker, un ve tereyağını bir kasede yoğurun ve 15 dakika dinlendirin.

Tartolet kalıplarını güzelce yağlayın.

Dinlenen hamurdan küçük bezeler alıp kalıplara göre açın ve kalıba yerleştirin.

Çatalla da üzerinde delikler oluşturun.

Tartolet hamurlarını 160 derecede ısıtılmış fırında kızarana kadar pişirin.

Krema için süt, şeker, un, yumurta sarısı ve vanilyayı bir tencereye alıp karıştırın ve muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin.

Kremanız ılınınca labne peynirini ekleyin ve güzelce çırpın. Dilerseniz labne peyniri yerine 1 paket toz krem şanti de ekleyip çırpabilirsiniz.

Çilekleri de yıkayıp dilimleyin.

Tartoletler pişince kalıptan çıkarın.

Hazırladığını kremayo tartoletlerin için ekleyin ve üzerini de çileklerle süsleyin.

Dilerseniz üzerine çekilmiş Antep fıstığı veya file badem de serperek servis edebilirsiniz.