BADEM SÜTÜ YAPIMI: Evde çiğ badem sütü nasıl yapılır, buzdolabında kaç gün dayanır?
Badem sütü, veganlar ve laktoza duyarlılığı olanlar tarafından tercih edilen içeceklerden biri. Fındık veya Hindistan cevizi gibi farklı bitkilerin sütü hazırlanabiliyor. Ancak badem sütü en sık tüketilen seçenekler arasında yer alıyor. Kıvamı, tadı ve rengiyle de farklı tariflere de lezzet katıyor. Bu sütü hazır olarak alabileceğiniz gibi evde, kendi mutfağınızda da hazırlayabilirsiniz. Peki evde çiğ badem sütü nasıl yapılır, kaç gün dayanır? Tüm yapılış aşamalarını sizin için derledik. Şimdiden afiyet olsun...
İşte badem sütü yapımı, püf noktaları ve malzemeleri...
1 su bardağı çiğ badem
1 litre içme suyu
Tercihe bağlı olarak tarçın, kakao, bal veya pekmez
EVDE BADEM SÜTÜ NASIL YAPILIR?
Çiğ bademleri kabuklarının yumuşaması için 1-2 dakika kadar sıcak suda bekletin ve ardından soyun.
Daha sonra bademleri 12 ila 24 saat arası soğuk suda bekletin.
Bademleri ve suyu bekletme süresi tamamlanınca blender’a alın ve üzerine 1 litre daha içme suyu ekleyin.
Eğer tercih ederseniz badem sütünüze aroma verici olarak tarçın, vanilya, kakao, bal, pekmez, keçiboynuzu tozu, çekirdekleri çıkarılmış hurma, kakule gibi malzemeleri de bu aşamada blender’a ekleyebilirsiniz.
Homojen ve akışkan bir karışım elde edene dek 2-3 dakika blender’dan geçirin.
Bir sürahinin ya da kavanozun ağzına temiz bir tülbent gerin ve blender’daki karışımı bu tülbentle süzün.
Tülbentin üzerine kalan posayı da iyice sıkıp süt ile bademin iyice ayrışmasını sağlayın.
Badem sütünüz hazır!
ÇİĞ BADEM SÜTÜ KAÇ GÜN DAYANIR?
Ev yapımı badem sütü buzdolabında muhafaza edilmeli ve 3 gün içerisinde tüketilmelidir.