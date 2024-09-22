BADEM SÜTÜ YAPIMI: Evde çiğ badem sütü nasıl yapılır, buzdolabında kaç gün dayanır?

İşte badem sütü yapımı, püf noktaları ve malzemeleri...

BADEM SÜTÜ MALZEMELERİ

1 su bardağı çiğ badem

1 litre içme suyu

Tercihe bağlı olarak tarçın, kakao, bal veya pekmez

EVDE BADEM SÜTÜ NASIL YAPILIR?

Çiğ bademleri kabuklarının yumuşaması için 1-2 dakika kadar sıcak suda bekletin ve ardından soyun.

Daha sonra bademleri 12 ila 24 saat arası soğuk suda bekletin.

Bademleri ve suyu bekletme süresi tamamlanınca blender’a alın ve üzerine 1 litre daha içme suyu ekleyin.

Eğer tercih ederseniz badem sütünüze aroma verici olarak tarçın, vanilya, kakao, bal, pekmez, keçiboynuzu tozu, çekirdekleri çıkarılmış hurma, kakule gibi malzemeleri de bu aşamada blender’a ekleyebilirsiniz.

Homojen ve akışkan bir karışım elde edene dek 2-3 dakika blender’dan geçirin.

Bir sürahinin ya da kavanozun ağzına temiz bir tülbent gerin ve blender’daki karışımı bu tülbentle süzün.

Tülbentin üzerine kalan posayı da iyice sıkıp süt ile bademin iyice ayrışmasını sağlayın.

Badem sütünüz hazır!

ÇİĞ BADEM SÜTÜ KAÇ GÜN DAYANIR?

Ev yapımı badem sütü buzdolabında muhafaza edilmeli ve 3 gün içerisinde tüketilmelidir.