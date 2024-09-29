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Kurşunun ateşlendikten sonra belli bir mesafeye ulaşıp hızını kaybederek düşüşe geçtiği andaki durumuna “yorgun mermi” deniliyor. Uzmanlar kurşunun yorgun mermi anına geçtiği sırada havada dönmeye başladığını ve bu sebeple birisine isabet ederse normal mermiden çok daha geniş çapta hatta öldürücü yaralar açabildiğini ifade ediyorlar.

Ülkemizde birçok insanın yaralanmasına, felç kalmasına, hatta ölmesine neden olan yorgun mermi; ne yazık ki, masum insanların canını almaya devam ediyor. Halkımız coşkularını düğün, kutlama ve merasimlerde ateşli silah kullanarak dile getirmeyi; insanların yaralanabileceğini çok fazla düşünmeden sürdürmeye devam ediyor. Yaralanmalarda gerekli müdahale sağlık personeli tarafından zamanında ve ciddi bir şekilde yapılmadığı takdirde, ölümle sonuçlanma riski artıyor. Geceleri terasta yatma kültürü olan İzmir ve Adana gibi illerimizde yorgun mermi ile yaralanma oranı daha da yükseliyor.

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Yaklaşık son bir yılda rastladığım yorgun merminin neden olduğu yaralanma ve ölüm vakalarını Sizler’le de paylaşmak istiyorum:

Geçen yıl 20 Ağustos akşamı traktör kasasında oynayan 10 yaşındaki Musa İlter'in başına yorgun mermi isabet etti. Ağır yaralanan Musa, Gebze'de özel bir hastanede yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Minik Musa'nın 12 Eylül tarihinde beyin ölümü gerçekleşti. 34 gün boyunca yaşam savaşı veren Musa İlter, 25 Eylül 2023’te yaşamını yitirdi.

Kilis’te, 16 Eylül 2023 tarihinde çeyiz alma nedeniyle düzenlenen eğlence sırasında, A.K., pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar alanda 31 yaşındaki Zeliha Filik ve yanında bebek arabasında uyuyan 7 aylık oğlu Bayram Mert Filik ile 11 yaşındaki Hatice Geyyaz ve kuzeni 5 yaşındaki İkra Fatma Geyyaz' a isabet etti. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Diğer yaralılar tedaviye alınırken, Bayram Mert, doktorların tüm müdahalesine kurtarılamayarak hayatını kaybetti. R.A. ise nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

16 Eylül 2023 tarihinde Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Diğer yaralılar tedaviye alınırken, 30 Ekim 2023’te Adana'da 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada sesleri duyup evinin camından sokağa bakan Suriye uyruklu 6 yaşındaki Fatma el-Ahmed Risvadi, isabet eden maganda kurşunu ile ağır yaralandı. Çevredekilerin kıyafetleri ile tampon yaptığı küçük kız, motosiklet ile Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Küçük kızın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Çevredekilerin kıyafetleri ile tampon yaptığı küçük kız, motosiklet ile Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Küçük kızın durumunun ağır olduğu bildirildi. Mardin'in Derik ilçesinde 11 Kasım 2023’te mahallede yapılan düğünde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle havaya ateş açıldı. 1'i çocuk ve ağır yaralı olmak üzere, 7 kişi yaralandı. Çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Burdur’da 13 Kasım 2023 tarihinde gelin almaya giden erkek tarafı gelini evden çıkardığı sırada, 22 yaşındaki damat İsmail C. eline aldığı silahla havaya ateş etmeye başladı. Silah tutukluluk yapınca tekrar kurmak isteyen İsmail C., o sırada silahın patlamasıyla, gelin arabasının şoförü aynı zamanda da arkadaşı olan 30 yaşındaki Halil İbrahim S.’ yi boynundan vurdu. Hastaneye kaldırılan Halil İbrahim S., yapılan ilk müdahalenin ardından mermi çekirdeğinin boynundan girip omuriliğine zarar vermesinden dolayı ambulansla Antalya’daki özel bir hastaneye sevk edildi . Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen damat İsmail C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hastaneye kaldırılan Halil İbrahim S., yapılan ilk müdahalenin ardından mermi çekirdeğinin boynundan girip omuriliğine zarar vermesinden dolayı ambulansla Antalya’daki özel bir hastaneye sevk edildi Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen damat Mayıs 2024’te Adana’da motosikletli saldırganlar silahla bir dükkana ateş açtı. Mermilerden biri seyir halindeki bir otomobile isabet etti; oğlu ile evine giden 43 yaşındaki sürücü Hayriye Demir ensesinden vuruldu. Ağır yaralanan Demir bilincini kaybetti. Kontrolden çıkan araç bir minibüse çarparak durabildi. Hastaneye kaldırılan kadın doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

oğlu ile evine giden Ağır yaralanan Demir bilincini kaybetti. Kontrolden çıkan araç bir minibüse çarparak durabildi. 10 Ağustos 2024 tarihinde yapılan Giresun’un Eynesil ilçesindeki düğünde tabancayla rast gele havaya ateş açılması sonucunda mermilerin isabet ettiği davetlilerden Hüseyin Ölçücü ve Bilal Yetim ağır yaralandı. Eynesil Devlet hastanesine kaldırılan yaralılardan Hüseyin Ölçücü yapılan ameliyata rağmen kurtarılamadı. Aynı hastanede tedaviye alınıp ardından Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine sevk edilen Bilal Yetim de maalesef yaşamını yitirdi.

Ve son olarak; 22 Nisan 2023’te Bursa’nın Nilüfer ilçesinde Zekiye Demiralan, 9 yaşındaki kızı D.Y. ile yaya olarak bayram ziyaretinden evine dönerken bir anda yere yığıldı. Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Demiralan’ın omzuna mermi isabet ettiği ve iç organlarına zarar verdiği tespit edilerek yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Demiralan olaydan 11 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri silahı ateşleyen kişinin yakalanması için özel ekip kurdu. Olay sırasında Zekiye Demiralan’ ın eski eşiyle telefonda konuştuğu ve bu sırada sesin kesildiği belirlenerek vurulma saati tespit edildi. Ve böylece olay yerinden iki kilometre ilerideki gelin alma merasiminde silahla havaya ateş edildiği belirlendi. Silahla havaya ateş açan şüphelinin İstanbul'dan yeğeninin düğünü için Bursa’ya gelen Sultançiftliği Mahallesi muhtarı Ali Özkan olduğu tespit edildi. Özkan gözaltına alındı.

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Olay yerinde bulunan 14 kovan ve Zekiye Demiralan’ ın vücudundan çıkan mermi çekirdeği kriminal incelemede şüphelinin kullandığı tabanca ile eşleşti. Tutuklanan Özkan hakkında ‘olası kastla öldürme’ ve ‘korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda ateş etme’ suçlarından müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Geçtiğimiz günlerde Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmalarda şeker hastası olduğunu ve hastanede yatmak istemediğini beyan eden Özkan tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti Ali Özkan’ın suçunu sabit görerek ‘bilinçli taksirle öldürme’ suçundan 7,5 yıl hapis cezası verdi. Verilen cezayı fazla bulan Özkan’ın avukatı Hakan Gündoğdu Bursa Adliye Mahkemesi (BAM) ne itirazda bulundu. BAM 10. Ceza Mahkemesi yargıtay yolu açık olmak koşuluyla verilen cezayı onaylarken, 16 aydır cezaevinde bulunan Ali Özkan’ın kaldığı süre ve sağlık sorunlarını dikkate alarak tahliyesini kararlaştırdı.

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Zekiye Demiralan’ ın büyük kızı Ayşe A. duruşmalarda şeker hastası oluşunu gerekçe göstererek tahliyesini isteyen muhtarın olay tarihinde 8 yaşında olan kardeşi B.Y için 450 bin TL., kendisi için de 50 bin TL. para teklif ettiğini söyledi. “Benim annem öldü; kardeşim annesiz kaldı parayı ne yapayım ben” diyen Ayşe A., Özkan'a verilen cezanın yeterli olmadığını söyledi.

Ben de Zekiye Demiralan’ ın kızı Ayşe ile aynı fikirdeyim. Öncelikle kamuya açık bir alanda havaya ateş etmek, kimse zarar görmemiş olsa bile yeterince büyük bir suç bence. Hele ki bir ölüme neden olmuşsa çıkan kurşun, silahı ateşleyen kişinin bir cinayet sanığı ile aynı koşullarda yargılanmasını ve cezalandırılmasını gerektirir. Aksi takdirde düğün alayları, asker uğurlamaları gibi kalabalık ortamlarda havaya ateş açılması ve sebep olduğu yaralanma ve ölümler önlenemez.

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Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…