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Kurşunun ateşlendikten sonra belli bir mesafeye ulaşıp hızını kaybederek düşüşe geçtiği andaki durumuna “yorgun mermi” deniliyor. Uzmanlar kurşunun yorgun mermi anına geçtiği sırada havada dönmeye başladığını ve bu sebeple birisine isabet ederse normal mermiden çok daha geniş çapta hatta öldürücü yaralar açabildiğini ifade ediyorlar.
Ülkemizde birçok insanın yaralanmasına, felç kalmasına, hatta ölmesine neden olan yorgun mermi; ne yazık ki, masum insanların canını almaya devam ediyor. Halkımız coşkularını düğün, kutlama ve merasimlerde ateşli silah kullanarak dile getirmeyi; insanların yaralanabileceğini çok fazla düşünmeden sürdürmeye devam ediyor. Yaralanmalarda gerekli müdahale sağlık personeli tarafından zamanında ve ciddi bir şekilde yapılmadığı takdirde, ölümle sonuçlanma riski artıyor. Geceleri terasta yatma kültürü olan İzmir ve Adana gibi illerimizde yorgun mermi ile yaralanma oranı daha da yükseliyor.
Yaklaşık son bir yılda rastladığım yorgun merminin neden olduğu yaralanma ve ölüm vakalarını Sizler’le de paylaşmak istiyorum:
Ve son olarak; 22 Nisan 2023’te Bursa’nın Nilüfer ilçesinde Zekiye Demiralan, 9 yaşındaki kızı D.Y. ile yaya olarak bayram ziyaretinden evine dönerken bir anda yere yığıldı. Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Demiralan’ın omzuna mermi isabet ettiği ve iç organlarına zarar verdiği tespit edilerek yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Demiralan olaydan 11 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri silahı ateşleyen kişinin yakalanması için özel ekip kurdu. Olay sırasında Zekiye Demiralan’ ın eski eşiyle telefonda konuştuğu ve bu sırada sesin kesildiği belirlenerek vurulma saati tespit edildi. Ve böylece olay yerinden iki kilometre ilerideki gelin alma merasiminde silahla havaya ateş edildiği belirlendi. Silahla havaya ateş açan şüphelinin İstanbul'dan yeğeninin düğünü için Bursa’ya gelen Sultançiftliği Mahallesi muhtarı Ali Özkan olduğu tespit edildi. Özkan gözaltına alındı.
Olay yerinde bulunan 14 kovan ve Zekiye Demiralan’ ın vücudundan çıkan mermi çekirdeği kriminal incelemede şüphelinin kullandığı tabanca ile eşleşti. Tutuklanan Özkan hakkında ‘olası kastla öldürme’ ve ‘korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda ateş etme’ suçlarından müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Geçtiğimiz günlerde Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmalarda şeker hastası olduğunu ve hastanede yatmak istemediğini beyan eden Özkan tahliyesini talep etti.
Mahkeme heyeti Ali Özkan’ın suçunu sabit görerek ‘bilinçli taksirle öldürme’ suçundan 7,5 yıl hapis cezası verdi. Verilen cezayı fazla bulan Özkan’ın avukatı Hakan Gündoğdu Bursa Adliye Mahkemesi (BAM) ne itirazda bulundu. BAM 10. Ceza Mahkemesi yargıtay yolu açık olmak koşuluyla verilen cezayı onaylarken, 16 aydır cezaevinde bulunan Ali Özkan’ın kaldığı süre ve sağlık sorunlarını dikkate alarak tahliyesini kararlaştırdı.
Zekiye Demiralan’ ın büyük kızı Ayşe A. duruşmalarda şeker hastası oluşunu gerekçe göstererek tahliyesini isteyen muhtarın olay tarihinde 8 yaşında olan kardeşi B.Y için 450 bin TL., kendisi için de 50 bin TL. para teklif ettiğini söyledi. “Benim annem öldü; kardeşim annesiz kaldı parayı ne yapayım ben” diyen Ayşe A., Özkan'a verilen cezanın yeterli olmadığını söyledi.
Ben de Zekiye Demiralan’ ın kızı Ayşe ile aynı fikirdeyim. Öncelikle kamuya açık bir alanda havaya ateş etmek, kimse zarar görmemiş olsa bile yeterince büyük bir suç bence. Hele ki bir ölüme neden olmuşsa çıkan kurşun, silahı ateşleyen kişinin bir cinayet sanığı ile aynı koşullarda yargılanmasını ve cezalandırılmasını gerektirir. Aksi takdirde düğün alayları, asker uğurlamaları gibi kalabalık ortamlarda havaya ateş açılması ve sebep olduğu yaralanma ve ölümler önlenemez.
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…
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