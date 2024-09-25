KIRMIZI BİBER SALÇASI TARİFİ VE YAPIMI: Kırmızı biber salçası nasıl yapılır, püf noktaları neler?

İşte kırmızı biber salçası tarifi, malzemeleri ve yapımı...

KIRMIZI BİBER SALÇASI NASIL YAPILIR?

Biber salçası için kullanacağınız kapya biberleri ortadan ikiye bölüp saplarını ve çekirdeklerini çıkarın. (Salçanız acı olsun isterseniz içine kırmızı chili biber ya da Arnavut biberi de koyabilirsiniz.) İri iri doğradığınız biberleri aralarına kaya tuzu serperek tencereye alın. Az miktarda da su ilave ettiğiniz biberleri arada karıştırarak tencere kaynatın.

Biberler yumuşadığında ve dış kabukları soyulmaya başladığında salça malzemesini süzgece aktarıp suyunu süzün ve kabuklarından ayırın. Daha sonra biberleri el blender’ı yardımıyla ezip püre haline getirin ve içine yeniden tuz ilave edin.

Bundan sonraki aşamada biberlerinizi yine kaynatarak, fırınlayarak ya da güneşte kurutarak salça haline getirebilirsiniz. Biber salçasının güneşte kurutma işlemi de 5 günü bulabilir.Biber salçasına da metal kaşık sokmamanızı öneriyoruz.

Biber salçasının kavanozlama ve saklama işlemi de domates salçasında olduğu gibi dikkatle yapılmalı. Sterilize ettiğiniz kavanozlara yerleştirdiğiniz biber salçalarını ağızları hava almayacak şekilde kapattıktan sonra kavanozları serin ve karanlık bir yerde saklamalısınız.

Biber salçası iki kez tuzlandığı için kullanacağınız tuzun yarısını ilk aşamada diğer yarısını ikinci aşamada ekleyin. 10 kilogram kapya biber için 5 yemek kaşığı dolusu tuz yeterli olacaktır.