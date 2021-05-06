Samsun Yemekleri - Samsun'da Ne Yenir Ve Neyi Meşhur? Samsun Mutfağı Yemeklerinin İsimleri Ve Listesi

Samsun, yeme-içme kültürü ve özel yöresel lezzetleriyle geniş bir mutfak kültürüne sahiptir. Bu kültür mirasının sofralarımıza ulaşmış hali olan meşhur lezzetler mutfaklarda yer bularak günümüze kadar ulaşmıştır.

Samsun’da Ne Yenir?

Samsun’a yolu düşen herkes için önerilecek belirli meşhur lezzetler bulunuyor. Bu lezzetlerden önce Samsun il sınırları içerisinde rahatlıkla bulabileceğiniz köy tarhanası, nokul tatlısı, Bafra pidesi, fasulye turşusu, Terme pidesi, tereyağı, salça, yöresel reçeller ve peynir gibi tatları deneyimlemenizi öneririz. Tamamen Samsun’a özgü doğal ürünlerden elde edilen bu lezzetler hem yemeklerinizde güvenle kullanabileceğiniz hem de damak tadınızda enfes bir lezzet yaratacak gıdalardır. Özellikle Samsun’a gelmişken ilk duraklardan birinin yöresel kahvaltı salonu olmasını önermekteyiz. Samsun köylülerinin kendi mahsullerinden oluşan kahvaltılık ürünler oldukça lezzetlidir.

Samsun’un Neyi Meşhur?

Samsun'un meşhur lezzetlerini detaylı olarak inceledik.

1) Haluçka Çorbası

Haluçka çorbası, Samsun’da pek çok sofrada görebileceğiniz yöresel bir çorbadır. Çorbanın ana malzemesi hamurdur; içerisine tavuk ve nohut gibi besin değeri yüksek gıdalar katılarak doyuruculuğu arttırılmış bir lezzettir. Haluçka çorbasının bir diğer temel özelliği hamurun dört köşe şeklinde kesildikten sonra üçgen biçiminde katlanmasıdır. Ana yemek olarak rahatlıkla tüketilebilecek olan bu çorbayı pek çok restoranda bulabilirsiniz.

2) Meşhur Bafra Pidesi

Samsun denildiğinde akla ilk gelen lezzetlerden bir diğeri de pidedir. Samsun pidesi veya bilinen adıyla Bafra Pidesi, karabiber, soğan, kıyma gibi temel malzemelerden oluşur, isteğe göre acı biber eklenir. Fırından çıkar çıkmaz tüketilmesi önerilen bu lezzet Samsun’da oldukça popüler bir niteliğe sahiptir.

3) Terme Pidesi

Terme Pidesi de Bafra Pidesi gibi sık tüketilen Samsun mutfak kültürü lezzetlerinden biridir. Hamurun sulu şekilde yoğurulduktan sonra içerisine kıyma ve biber gibi malzemeler ilave edilir. Tercihe göre kaşarlı veya kuşbaşılı olarak yapılabilir. Pidenin en önemli özelliği meşe odununda pişmesidir.

4) Baklalı Sarma

Yaprak sarmayı sevenler için Samsun’un meşhur baklalı sarması tadılması gereken bir lezzettir. Buğday yarması ve bulgur ile yapılan bu yemeğin içerisine et ilave edilir, daha sonra pişirilerek tabaklardaki yerini alır.

5) Kaz Tiridi

Kaz eti, Samsun’un mutfak kültüründe önemli bir et çeşididir. Kaz etinden yapılan kaz tiridi, kazın yumuşayana kadar haşlanmasından sonra üzerine bulgur pilavı eklenmesiyle elde edilir. Yemeğin en önemli özelliği adından da anlaşılacağı gibi kaz etinden yapılıyor olmasıdır.

6) Büryan

Bir diğer lezzet de yapım sürecinin zahmetli olmasıyla bilinen Büryan’dır. Genellikle kalabalık aile yemeklerinde ve düğünlerde tercih edilen Büryan, kuzu etinin özel bir kuyuya bırakılıp pişirilmesinden sonra tabaklardaki yerini aldığı için yeme süreci öğle saatlerini bulur. Mutlaka denenmesi tavsiye edilen bu lezzetin üstüne kadayıf dolması iyi bir tercih olacaktır.

7) Yaz Pancarı

Yazı pancarı, sebze yemeği seven kişilere önerilen bir lezzettir. Pancarların özenle toplandıktan sonra soğan ve buğday yarması gibi lezzetlerle bir araya getirilip sarımsakla kavrulmasından sonra meze olarak da tüketilen bir lezzet şeklinde sofralarda yer bulur. Yöresel yemekler yapan pek çok restoranda yazı pancarını bulmak mümkündür.

8) Katık Sündürmesi

Katık sündürmesi, Samsun kahvaltılarında sık tercih edilen bir yemektir. Maydanozun katıkla karıştırıldıktan sonra üzerine tereyağı veya zeytinyağı ilave edilip tavada sündürülmesinden oluşan bu lezzet üzerine farklı tatlar ilave edilerek sıklıkla tüketilmektedir. İyi bir çay yanı lezzetidir.

Samsun Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi

Samsun mutfağında sık tercih edilen meşhur yiyecekler listesi aşağıdaki gibidir. Lezzetler yöreden yöreye farklı isimlerle anılabildiği için güncel isimlerinde farklı tanımlamalar yapılabilir;

Bafra pidesi

Terme pidesi

Kıvratma

Kağıtta hamsi

Haluçka çorbası

Mısırlı fasulye çorbası

Kaz pilavı

Katık sündürmesi

Yazı pancarı

Haşhaşlı çörek

Çerkez tavuğu

Baklalı sarma

Katıklı ekmek

Kocakarı Gerdanı tatlısı

Mantarlı pilav

Palüze

Fırında kabak tatlısı

Karmaç

Ispanak çorbası

Nokul

Büryan

Böbrek kavurma

Bazlama

Cevizli mantı