Ramazanın on dokuzuncu gününde iftar menüsü için nefis yemek tarifleri

aray çorbası, adından da anlayabileceğiniz üzere Osmanlı mutfağına ait bir çorba. Tavuklu ve terbiyeli bu çorbanın adı büyük ama aslında yapılışı oldukça pratik. Siz de çok fazla uğraşmadan, evinizdeki malzemelerle bu enfes çorbayı sofranıza konuk edebilirsiniz. İşte saray çorbasının malzemeleri ve yapılış aşamaları…

Altın yumurtlayan tavuk adının biraz ürkütücü olmasına karşın aslında yapılışı çok kolay bir yemek. Bütün tavuğu haşlayıp yağda kızartıyor ardından da patates püresiyle servis ediyorsunuz. Asıl özelliği sunumu olan altın yumurtlayan tavuk yemeğini denemek isterseniz malzemeleri ve tarifi aşağıda. Bayılacaksınız!

İtalyan mutfağının klasiklerinden biri olan risotto'yu bir de mantarlı deneyin! Lezzeti parmesan ve mantardan gelen rissoto'yu siz de hazırlamak isterseniz tarifimiz hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...

Hem çok pratik hem de çok lezzetli bir meze arıyorsanız havuçlu yoğurt salatası çok doğru bir seçim. Birkaç basit malzemeyle hazırlanan bu mezeyi herkes çok beğenecek ve zevkle tüketecek. Üstelik sağlıklı beslenmeyi de hedefliyorsanız, havuç taratorla hedefi 12'den vurabilirsiniz. Mutlaka deneyin...

Hira tatlısı son dönemlerin en aranan tatlılarının başında geliyor. İrmikle yapılan bu şerbetli tatlı hem çok pratik hem de çok lezzetli olduğu için, sofralarını tatlısız bırakmak istemeyenlerin favorilerinden. Özel günlerde misafirlerinize de gönül rahatlığıyla servis edebileceğiniz hira tatlısının malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…