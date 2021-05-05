Ramazan'ın 23. günü iftar menüsü: Bugün iftara ne pişirsem?

Mercimek çorbası tarifi sayesinde Türk mutfağının en sevilen çorbalarından biri olan mercimek çorbası nasıl yapılır öğrenebilirsiniz. Farklı şekillerde hazırlanan bu çorba her daim sofralarımızın vazgeçilmezi. Sizin için patates ve havuçla daha da besleyici ve lezzetli hale gelen unsuz mercimek çorbası tarifini hazırladık. Tadan herkesin çok beğeneceğine eminiz. Lafı fazla uzatmadan, karşınızda kolay ve pratik unsuz mercimek çorbası yapımı ve malzemeleri..

Meksika mutfağının ünlü yemeklerinden fajita genellikle etle yapılıyor ancak tavukla yapıldığında da hem çok hafif hem de çok lezzetli oluyor. Cızır cızır sıcak et parçalarının sebzeler ve soslarla müthiş birlikteliği olarak tarif edilebilecek tavuk fajita’nın malzemeleri ye yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…

Dışı çıtır çıtır içi yumuşacık kroketler en keyifli atıştırmalıkların başında gelir. İsterseniz patates ya da pancar gibi bir kök sebzeyle isterseniz de peynirle yapabileceğiniz kroket için biz bugün patates kullandık. Siz de patates kroket tarifimizi denemek isterseniz işte malzemeler ve yapılış aşamaları…

Çerkez pilavı, son dönemlerin en sevilen pilavlarının başında geliyor. Pirinç, bulgur ve şehriyeyi bir araya getiren bu pilava asıl lezzetini veren ise havuç. Özellikle et yemeklerinin yanına çok yakışan Çerkez pilavının malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. İşte nefis tarifimiz…

Toros salatası Antalya’da sofraların olmazsa olmazı lezzetlerden. Al göz ya da al köz diye de bilinen bu meze/salata közlenmiş patlıcan, biber ve soğanla yapılıyor. Aslında çok kolay olmasına rağmen sebzelerin fırında pişme süresi nedeniyle biraz sabır isteyen Toros salatasının malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda.

Kedi dili bisküvi evde kolayca tatlı ve pasta yapmak isteyenlerin kurtarıcılarından. Biraz ıslattıktan sonra üzerine dilediğiniz kremayı eklemeniz yeterli. Bu tarifimizde yer alan kedi dili pasta da tam şu şekilde hazırlanan, inanılmaz pratik bir lezzet. Zor zamanlarınızın kurtarıcısı olacak kedi dili pastanın malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…