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Salata Tarifleri
Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 26.05.2020 - 16:06,Son Güncelleme:

Toros salatası tarifi

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Toros salatası tarifi
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Toros salatası Antalya’da sofraların olmazsa olmazı lezzetlerden. Al göz ya da al köz diye de bilinen bu meze/salata közlenmiş patlıcan, biber ve soğanla yapılıyor. Aslında çok kolay olmasına rağmen sebzelerin fırında pişme süresi nedeniyle biraz sabır isteyen Toros salatasının malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

  • 3 adet patlıcan
  • 3 adet kapya biber
  • 3 adet kuru soğan
  • Yarım demet nane
  • Yarım demet maydanoz
  • Yarım demet fesleğen
  • 3 diş sarımsak
  • 1 kahve fincanı sirke
  • 1 kahve fincanı erik ekşisi veya limon suyu
  • 2 kahve fincanı zeytinyağı
  • Yarım limon
  • 2 tatlı kaşığı tuz

Toros salatası tarifi Nasıl yapılır?

Kırmızı biberleri ve kuru soğanları 200 derecede ısıtılmış fırına koyun.

Biberleri 20-25 dakika pişirip soyduktan ve çekirdeklerini çıkardıktan sonra derin bir kaseye alıp üzerine limon suyu ve zeytinyağı dökün.

Patlıcanları ocağın üzerinde yumuşayana kadar 5-6 dakika boyunca közleyin.

Kabuklarını soyup temizledikten sonra biberlere ekleyin.

Soğanları 20-25 dakika daha pişirip soyduktan sonra onları da diğer sebzelere ekleyin.

Sarımsakları ezip sirke, tuz, su ve erik ekşisiyle birlikte sebzelerin üzerine döküp karıştırın.

Toros salatasını buzdolabında 4-5 saat dinlendirdikten sonra servis tabağına alın.

Üzerine ince kıyılmış nane, maydanoz ve fesleğen karışımı serpip servis edin. Afiyet olsun…

Patlıcan Kebabı | Mucize Lezzetler
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