Toros salatası tarifi
Toros salatası Antalya’da sofraların olmazsa olmazı lezzetlerden. Al göz ya da al köz diye de bilinen bu meze/salata közlenmiş patlıcan, biber ve soğanla yapılıyor. Aslında çok kolay olmasına rağmen sebzelerin fırında pişme süresi nedeniyle biraz sabır isteyen Toros salatasının malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 3 adet patlıcan
- 3 adet kapya biber
- 3 adet kuru soğan
- Yarım demet nane
- Yarım demet maydanoz
- Yarım demet fesleğen
- 3 diş sarımsak
- 1 kahve fincanı sirke
- 1 kahve fincanı erik ekşisi veya limon suyu
- 2 kahve fincanı zeytinyağı
- Yarım limon
- 2 tatlı kaşığı tuz
Toros salatası tarifi Nasıl yapılır?
Kırmızı biberleri ve kuru soğanları 200 derecede ısıtılmış fırına koyun.
Biberleri 20-25 dakika pişirip soyduktan ve çekirdeklerini çıkardıktan sonra derin bir kaseye alıp üzerine limon suyu ve zeytinyağı dökün.
Patlıcanları ocağın üzerinde yumuşayana kadar 5-6 dakika boyunca közleyin.
Kabuklarını soyup temizledikten sonra biberlere ekleyin.
Soğanları 20-25 dakika daha pişirip soyduktan sonra onları da diğer sebzelere ekleyin.
Sarımsakları ezip sirke, tuz, su ve erik ekşisiyle birlikte sebzelerin üzerine döküp karıştırın.
Toros salatasını buzdolabında 4-5 saat dinlendirdikten sonra servis tabağına alın.
Üzerine ince kıyılmış nane, maydanoz ve fesleğen karışımı serpip servis edin. Afiyet olsun…