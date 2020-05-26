Toros salatası tarifi

Kırmızı biberleri ve kuru soğanları 200 derecede ısıtılmış fırına koyun.

Biberleri 20-25 dakika pişirip soyduktan ve çekirdeklerini çıkardıktan sonra derin bir kaseye alıp üzerine limon suyu ve zeytinyağı dökün.

Patlıcanları ocağın üzerinde yumuşayana kadar 5-6 dakika boyunca közleyin.

Kabuklarını soyup temizledikten sonra biberlere ekleyin.

Soğanları 20-25 dakika daha pişirip soyduktan sonra onları da diğer sebzelere ekleyin.

Sarımsakları ezip sirke, tuz, su ve erik ekşisiyle birlikte sebzelerin üzerine döküp karıştırın.

Toros salatasını buzdolabında 4-5 saat dinlendirdikten sonra servis tabağına alın.

Üzerine ince kıyılmış nane, maydanoz ve fesleğen karışımı serpip servis edin. Afiyet olsun…