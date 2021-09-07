Pürmüz nedir? Pürmüz mutfakta nerelerde ve nasıl kullanılır?

Son zamanlarda şeflerin anı sıra ev hanımlarının da kullandığı bir mutfak gereci olan pürmüz, mutfakta özellikle pasta ve tatlılarda çokça kullanılır. Peki pürmüz tam olarak nedir, çeşitleri nelerdir? İşte mutfakta pürmüzün kullanımı…

Pürmüz nedir?

Pürmüz, aslında bir tür çakmak çeşididir. Pürmüz mutfak, portatif mini pürmüz ve el pürmüz alev tabancası olarak da bilinir. Metal ince uçlu olan pürmüzlere şaloma adı verilir. Mutfakta pürmüz özellikle tatlıların üzerine kızarmış bir görüntü vermede kullanılır.

Pürmüz mutfakta nasıl kullanılır?

Pürmüz kullanmak aslında çakmak kullanmak kadar kolay ve zahmetsizdir. Öncelikle pürmüzün üstünde emniyet kilidi varsa kilit kaldırılır. Pürmüz'ün kilidini açtıktan sonra çakmak yakar gibi tuşa basarak alevlenmesi sağlanır. Pürmüzü tatlıya çok yakın tutmamak gerekir. Tütsülenecek et ya da tatlı biraz uzaktan pürmüzlenir. Aksi halde yanık kokusu oluşabilir.

Pürmüz nerelerde kullanılır?

Son dönemlerde pürmüz şeflerin yanı sıra ev hanımları tarafından da kullanılmaktadır. Etleri tütsülerken, sütlaç tatlısının üzerini yakarken, krem brule tatlısı için özellikle pürmüz kullanılır. Bunun yanı sıra şekerli pastaların ve tartların üzerinde karamelize görüntü oluşturmak için pürmüzden yardım alabilirsiniz.