Burun eti ameliyatları

23 Şubat 2024 tarihinde ‘burun fonksiyonları’ nı konu alan bir yazı kaleme almış, kızım Zeynep’ in can yoldaşı Gevher’ in ‘burun eti’ ile ilgili şikayetlerinden söz etmiştim. Şükürler olsun ki, Gevherimiz ameliyat oldu ve şikayetleri yok denecek seviyelere indi.

Burun eti olarak bilinen konka, genetik veya enfeksiyon, alerji, sigara gibi nedenlerle büyüyebiliyor. Burun eti büyümesi belirtilerine gelecek olursak, en sık rastlanan şikayetlerin burun tıkanıklığı ve ağız açık uyuma olduğunu söyleyebiliriz. Geniz akıntısı veya yüzde dolgunluk, sık sinüzit geçirme gibi semptomlar da bu duruma eşlik edebiliyor. Sanılanın aksine, burun eti sorunu grip ve nezle sıklığını artırmıyor ama bu enfeksiyonlar sonrasında sinüzit riskini artırıyor. Sinüzitin tedaviye dirençli olması da burun eti büyümesine bağlı olabiliyor. Burun eti büyümesi, endoskopik burun muayenesi ile teşhis ediliyor; paranazal tomografide de görülebiliyor.

Burun eti büyümesi öncelikle, burun etini büyüten hastalık teşhis edildikten sonra, medikal tedavi uygulanarak tedavi ediliyor. Yani, enfeksiyon veya alerji tedavileri uygulanıyor. Medikal tedavi ile iyi sonuç alınamazsa ve hastanın şikayetleri devam ediyorsa, ameliyat öneriliyor.

Gelişen teknoloji ile beraber artık konka cerrahisinde lazer ve radyofrekans cihazları kullanılıyor. Ameliyat için belirli bir süre şartı yok; yılın her zamanı yapılabiliyor. Ancak, konunun uzmanlarınca; mevsimsel alerjik rinitli hastalarda, alerji mevsiminde yapılmaması uygun görülüyor. Hastanın sinüziti varsa, bu durumun muhakkak; hastanın şikayetlerinin yanı sıra, endoskopik muayene bulguları ve paranazal sinüs tomografisi ile birlikte değerlendirilmesi gerekiyor.

Burun eti (konka) ameliyatı, lokal veya genel anestezi altında yapılabiliyor. Yöntemlerden biri burun etini aldırma ameliyatı, yani burun etinin tamamen kesilip çıkartılması. Bu yöntem sonrasında solunan havanın nemlendirilmesi ve

filtrelenmesi yetersiz olacağı için, gerekmedikçe, tamamen çıkartma işlemi tercih edilmiyor. Burun kemiğinde problem yoksa, burun etinin küçültülmesine başvuruluyor. Burun eti küçültme ameliyatında konka yüzeyinin yapısının büyük oranda korunması amaçlanıyor.

Burun eti (konka) ameliyatlarında yaygın olarak kullanılan teknikler şöyle sıralanabiliyor:

· Burun etinin ısı etkisiyle küçültülmesi (koterizasyon veya lazer),

· Burun etinin radyofrekans dalgaları ile küçültülmesi (2 seans yapılması gerekiyor),

· Burun etinin iç yumuşak dokularının azaltılması için mikrodebrider kullanımı,

· Burun eti kemiğinin küçültülmesi veya kırılarak yana doğru itilmesi,

· Burun etinin kesilerek tamamının ya da bir kısmının çıkarılması.

Burun eti ameliyatı genellikle 15 ya da 20 dakika sürüyor. Fakat ek olarak burun düzeltilmesi ya da estetik gibi işlemler uygulanacaksa, 2 saat kadar daha devam edebiliyor.

Hastalar, burun eti ameliyatı sonrasında 8 saat dinlendirildikten sonra, yavaşça ayağa kaldırılarak yürütülüyor. Yürüyüş miktarı her sefer artırılıyor. Hastalar, durumlarına göre, bir gece hastanede kaldıktan sonra taburcu olabiliyorlar. Genelde hareketlerde kısıtlanma yok ancak yere bakarken baş ağrısı gelişebiliyor. Bu nedenle hastalardan bol su içmeleri isteniyor.

Ameliyattan hemen sonra burun içinde dikişler ve tampon bırakılmış oluyor. Tamponun, genellikle, 3 gün burunda tutulması gerekiyor. Hekimler, dikişler ve iyileşme hızı konularında hastaları bilgilendiriyorlar.

Ameliyattan sonra tam iyileşme yaklaşık 3-4 hafta sürüyor. Bu süreçte; hastanın ağır kaldırmaması, kendini zorlayacak işler yapmaması isteniyor.

Burun ameliyatı sonrası, hastaların dikkat etmesi gereken konuların başında, burnun temizlenmesi geliyor. Bu işlem sırasında dikkatli olunması ve komplikasyona sebep olmayacak biçimde davranılması gerekiyor. Nazikçe ve doğru tekniklerle yapılan temizlik, enfeksiyon riskini azaltıyor ve iyileşmeyi hızlandırıyor. Ancak bu süreçte doktorun önerdiği yöntemlerin takip edilmesi ve temizlik için yine doktorun önerdiği malzemelerin kullanılması gerekiyor.

İlk bir-iki hafta, iyileşme sürecinin en kritik dönemi sayılıyor. Bu süre zarfında, hastaların burunlarını özel bir temizleme spreyi kullanarak temizlemeleri öneriliyor. Bu sprey, genellikle cerrah tarafından reçete ediliyor ve ameliyat sonrası burun bakımının temel taşı oluyor. Spreyin doğru kullanımı, enfeksiyon riskini minimize ederken nazik bir temizlik sağlıyor. Burun içi dokuların

hassasiyeti göz önünde bulundurulduğunda, spreyin uygulanışı da oldukça büyük önem taşıyor.

Spreyin kullanım sıklığı ve miktarının doktorunuzun önerilerine göre ayarlanması, sprey uygulanırken nazik hareketlerle burun içine püskürtülmesi ve her kullanımdan sonra burun deliklerinin hafifçe temizlenmesi gerekiyor.

Bu yöntem, ameliyat sonrası oluşabilecek kabuklanmaların ve tıkanıklıkların önüne geçmekte oldukça etkili. Ayrıca, burun içindeki iyileşme sürecini destekliyor ve daha rahat bir nefes alma sağlıyor. Sprey kullanımının yanı sıra, doktorun diğer önerileri de uyulması şart.

Tüm tıbbi uygulamaların sonrasında, esas olan doktorun tavsiyelerine uyulması. Her ne işlem yapılmış olursa olsun, kendimize özel bazı gereksinimler söz konusu olabiliyor. Bu nedenle, genel-geçer bilgiler yerine, kendimiz için geçerli olan kesin veriyi elde etmemizde fayda var.

Tıbbi konuların cevaplanmasında yegane kaynak, doktorumuz ve doktorumuzun asistanı ile sağlık kuruluşları. Sağlığımızı korumak ve burun ameliyatı sonucunda komplikasyonlarla karşılaşmamak için, yalnızca uzmanların görüş ve önerilerini dikkate almalıyız.

Engellerimizi hissettirmeyecek, engelsiz bir yaşam dileği ile...