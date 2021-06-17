Ördek eti yenir mi, nasıl pişirilir? İşte, ördek etinin faydaları ve besin değeri

Ördek eti aslında 4000 yıldır Yunan ve Çin medeniyeti gibi farklı kültürler tarafından sıkça tercih edilegelmiş leziz bir et türüdür. Günümüzde adından sıkça bahsettiren bu özel etin yenip yenmediği de merak edilenler arasında. İşte damak zevkine güvenenlerin tercihi ördek etiyle ilgili bilinmeyenler…

Ördek eti yenir mi, helal mi?

Leş yemeyen ve avını pençesiyle tutmayan uçan hayvanların yenmesi Müslüman dinine mensup olan kişilere haram değildir, yani ördek eti yenilebilir.

Ördek pişirmenin püf noktaları

Ördek etini pişirmede en önemli püf nokta marinesidir. Bunun için, derisi soyulup güzelce temizlenmesi, içi ve dışının iyice tuzlanması gerekir.

Marinesi için; bir kap içerisinde rendelenmiş soğan, soya sosu ve sirke karıştırılır. Bu karışım, tuzlanmış ördeğin her yerini kaplayacak şekilde sürülür. En az 1 saat bu şekilde dinlendirilir.

Ördek etinin kokusu nasıl giderilir?

Ördekler bataklıklarda da yaşayabildiğinden pişirirken bir çeşit koku yayabilir. Bu kokunun, etin pişirilmeden önce sirkeli suda bekletilmesiyle giderilmesi mümkündür.

Ördek eti nasıl pişirilir?

Ördek etinin lezzetli ve tam kıvamında olabilmesi için nasıl pişirildiği çok önemlidir. İşte, size leziz portakallı ördek tarifimiz...

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Ördek etinin faydaları nelerdir?

Ördek eti, kalp rahatsızlıklarına neden olan kötü kolesterolü (LDL) düşürür.

Demir açısından zengin olan ördek eti, vücudun farklı bölümlerine oksijen ve besin gönderen kan hücrelerine yardımcı olur, kansızlığı önleyerek anemi riskini azaltır.

Selenyum ve çinko deposu olan ördek eti, tiroid hormonunun düzenli çalışmasını sağlayarak bağışıklık sistemini güçlendirir.

Ördek eti kaç kalori? İşte ördek etinin besin değeri

B3 vitamini açısından da oldukça zengin olan ördek eti, günlük niasin ihtiyacının yarısına yakınını karşılar. 100 gram derisiz ördek eti, 226 kalori, 18 gram protein ve bol miktarda potasyum içerir.