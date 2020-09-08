Ördek nasıl pişirilir ve yapılır? Portakallı ördek tarifi ve yapımı

Oldukça lezzetli olan ördek eti farklı lezzetler ile sofralarda yer alıyor. Her markette ördek etini bulmak pek kolay olmasa da mutfaklarınızda portakallı ördek tarifiniz denemek istiyorsanız tarifimize göz atabilirsiniz. Pişince tıpkı dana eti gibi açık kahverengi rengine sahip olan ördek eti kümes hayvanlarının aksine aromatik ve baharatlı tadlara da uygundur. İşte, ördek eti pişirilişiyle ilgili ayrıntılar.

ÖRDEK ETİ NASIL PİŞİRİLİR?

Ördek eti, kanatlı bir hayvan olmasına rağmen tavuk eti ve hindi eti'nin aksine kırmızı renkli bir ete sahiptir. Ördek etinin görünümü sığır eti'ni andırmasına rağmen,tadı bakımından hindi eti ile dana etinin melezinden oluşan bir tada sahiptir.

Ördek eti , özellikle Çin,Fransız,Tayland ve İtalyan mutfağında sıkça kullanılır. Ayrıca ördek eti,av mutfağında da sıkça kullanılır.

PORTAKALLI ÖRDEK TARİFİ

Malzemeler:

1 adet bütün ördek

3 adet portakal

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı bal

1 adet defne yaprağı

1 tatlı kaşığı tane karabiber

1 tatlı kaşığı kişniş tohumu

1 tatlı kaşığı tuz

Yapılışı

Ördeği güzelce temizleyin, içini yıkayıp kağıt havluyla kurulayın.

Salçaya biraz tuz ekleyip karıştırdıktan sonra ördeğin üzerine masaj yaparak yayın.

Sıvı yağı derin bir tencerede kızdırıp ördeğin her tarafını 4-5 dakika kadar kızartın.

Kızaran ördeğin derisine bıçakla çizikler atın.

Tencereye ördeğin üzerini geçecek kadar su ekleyin.

1 adet portakalın suyunu sıkıp tencereye ilave edin.

Tuz, kişniş ve defne yaprağını da ekleyip kapalı kapalı halde etleri yumuşayana kadar 1 saat civarında pişirin.

Pişen ördeği fırın tepsisine alın.

Kalan portakalların suyunu sıkın.

İçine balı ve ördeğin haşlama suyundan 1 kepçe kadarını ilave edip sos kıvamına getirin.

Sosu tepsiye aldığınız ördeğin üzerine güzelce gezdirin.

Fırını 250 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra ördeği fırına verin.

Derisi kızardıktan sonra çıkarıp dilimleyerek sıcak servis edin. Afiyet olsun…