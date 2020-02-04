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Yemek Kültürü
Haber Giriş: 04.02.2020 - 17:22,Son Güncelleme:/

Nereye baksak onu görüyoruz! Peki siz ne düşünüyorsunuz?

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Nereye baksak onu görüyoruz! Peki siz ne düşünüyorsunuz?

Türkiye'de son dönemin en popüler trendlerinden biri üzerine akışkan çedar peyniri gezdirilmiş yemekler ve bunlarla ilgili sosyal medya paylaşımları. Hatta bu ve benzeri trendleri "yemek terörü" olarak adlandıranlar da var.

Geçtiğimiz haftaki anketimize de konu olan yarasa çorbası paylaşımları büyük tartışma yaratınca, yazarımız Vedat Milor da Twitter hesabında "Yarasa ve fareli yemek videolarının yarattığı sansasyon ve ilginin ülkemizde her şeye çedar dökerek yemek terörü estirenlerin dikkatini çektiğini düşününce hissettikleriniz?" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Merak edenler için geçen haftaki anketimiz burada
Merak edenler için geçen haftaki anketimiz burada

Biz de bunun üzerine size soralım dedik. Çedarla ilgili fikriniz nedir?

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