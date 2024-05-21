Esnafı üzüyor bu haberler

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Ödenen hesap 1 milyon 115 bin lira...

Adisyonu inceleyince fark ediyorsunuz ki çok kalabalık bir masa bu.

Yine de pahalı mı, evet.

Ama tek tek baktım yenen ve içilenlere. İnanın biraz zorlama olmuş gibi geldi bana...

Artık her yer cep yakıyor...

Hemen her yerde benzer fiyatlar karşımıza çıkıyor.

Sen Türkiye’nin en pahalı restoranlarından birine 20 kişi gidiyorsun, en pahalı içkilerden sipariş ediyorsun sonra gelen hesabı paylaşıyorsun...

Aslında kişi başı 50 bin liralık bir hesap gelmiş mekânda o ekibe.

Yine ucuz demiyorum yanlış anlaşılmasın...

Çok pahalı bir restoranda hesap zorlaması yapmışlar diyorum.

Kaldı ki tüm bu olan biten Bodrum’a turist çekmez.

Aksine turistleri kaçırır.

Bu hesabı görenler ‘ben bir daha Bodrum’a gitmem arkadaş’ deyip kapatırlar daha yaz başlamadan Bodrum defterini.

O yüzden esnaf rahatsız bu söylentilerden.

Korkuyorlar haklı olarak.

Yaz sezonunu yine elimiz boş geçireceğiz diye düşünüyorlar.

Bu tip haberler çıkmaya devam ederse korktukları da başlarına gelecektir eminim!

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Kaynak bitince ne olacak?

Şimdilerde herkes YouTube üzerinden röportaj yapıyor...

Yapsınlar tabii.

Hatta aralarında işlerini iyi yapanlarda var...

Fakat merak ediyorum...

Sonuçta o programlara konuk olan ünlüler.

E ünlü sayısı da malum... Bitince o isimler, elde kalınca sıfır...

Ne yapacaklar?

Kimleri konuk alacaklar?

Ya da yaptım yapacağımı, konuşuldum sağda solda deyip başka sektöre mi atılacaklar?

Hayır bir de bazılarına sorsanız aynen bir Yılmaz Morgül edasıyla ‘en iyisi benim, en iyi konukları ben alırım’ diyorlar.

Bu yersiz özgüvenle işleri zor, hiç anlamıyorlar.

Gözyaşlarımız

İbrahim Çeçen Vakfı, 19 Mayıs için Ağrılı sporculara verdiği desteği anlatan bir tanıtım filmi hazırlamış.

Ağrı’ya emekleri çok vakfın.

Videoyu izlerken bunu iliklerinize kadar hissediyorsunuz.

Tüyler diken diken oluyor, gözyaşlarınızı tutamıyorsunuz.

Atletizmden kayağa, paralimpik yüzme dalından kickboks’a kadar birçok sporcu yetişiyor orada...

Muhtemelen kısa süre sonra tüm ülkenin göğsünü kabartacak bu sporcular.

Valla şu ana kadar 19 Mayıs için yapılan ve beni en çok duygulandıran tanıtım filmi oldu İbrahim Çeçen Vakfı’nın filmi...

Bir seyredin lütfen.

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Yapmak istediklerim

◊ TOGG ile D-Smart GO’nun iş birliğini her yerde görüp duymaya başladım. TOGG’un ekranlarından D-Smart GO deneyimini yaşamak yapmak istediğim şeylerin en tepesinde...

◊ Çağla Şıkel gibi olmasa da sessiz sakin bir yerde inzivaya çekilmek birkaç gün telefonu kapatmak hayallerimi süslüyor...

◊ Şöyle püfür püfür eserken açık hava konserlerinde sallanmak da içimden geçiyor bu yaz nedense...

◊ Salaş balıkçı sıkıntısı yaşanan bir yer İstanbul. Oysa olması gerekmez mi çokça? Neyse dileklerimden biri salaş bir balıkçı bulup müdavimi olmak mesela...