Mercimek kaç dakikada pişer? Mercimek pişirirken dikkat edilmesi gerekenler

Mercimek besin değeri oldukça yüksek bir baklagil. Yarım su bardağı mercimekte 12 gram kadar protein bulunuyor. Bu da mercimeği et tüketmeyenler için çok değerli bir kaynak haline getiriyor. Bunun dışında folik asit, potasyom ve demir açısından da oldukça zengin olan mercimek, içine girdiği yiyeceklerin sadece tadını değil, besin değerini de yükseltiyor.

Mercimeğin birden fazla çeşidi var. Dilerseniz bu çeşitlere biraz daha yakından bakalım.

Sarı ve kırmızı mercimek: Ülkemizde, Ortadoğu'nun genelinde ve Hindistan'da en çok tüketilen mercimek çeşidi bu. Bütün halde ya da kırılmış olarak satılan bu mercimekler hafif şekerli bir tada sahip. Pişince eridiklerinden çorbalarda, pürelerde ve tencere yemeklerinde kullanılıyorlar ve içine girdikleri yemeklere doğal bir kıvam katıyorlar.

Kahverengi ve yeşil mercimek: Bunlar da dünyada oldukça yaygın mercimek türleri. Çok diri olmadıklarından çorbalarda ev tencere yemeklerinde kullanılabiliyorlar. Aynı zamanda hamur işlerinde ve benzer tariflerinde etin yerini başarıyla dolduruyorlar.

Fransız mercimeği: Bu da bir tür yeşil mercimek ama daha diri bir yapıya sahip. Bu özelliğiyle de taneli çorbalarda ve salatalarda kullanılması çok uygun.

Siyah beluga mercimeği: Oldukça diri olan bu mercimek piştiğinde havyara benziyor.

MERCİMEK NE KADAR SÜREDE PİŞER?

Mercimeğin pişme süresi yetişme ve saklama koşularına bağlı olarak değişiyor. Yüksek sıcaklıkta kurak coğrafyalarda yetişen mercimeklerin dış kabukları suya dayanıklı hale geliyor ve pişme süresi uzuyor. Ilık ve nemli bir ortamda uzun süre saklanan mercimekler de daha geç pişiyor.

Bununla birlikte mercimek diğer baklagillere kıyasla çok daha kolay pişen bir ürün. Türüne göre en fazla yarım saat içinde pişirebilirsiniz. Dahası nohut ya da fasulyenin aksine mercimeği önceden ıslatmanıza da gerek yoktur.

Haşlarken 1 su bardağı mercimek için 3 su bardağı su hesabı yapabilirsiniz. Fazla suyu mercimekler piştikten sonra süzebilirsiniz. Mercimeği kısık ateşte pişirirseniz taneleri bütün kalır, yüksek ateşte kaynatırsanız kırılıp dağılmaya başlar.

-- Kahverengi ve yeşil mercimekler 20-30 dakika

-- Fransız mercimeği 25-35 dakika

-- Kırmızı ve sarı mercimekler 15-20 dakika

-- Siyah beluga mercimeği 20-25 dakika aralığında pişer.

Genel olarak pişme süresi uzadıkça mercimeklerin yumuşaklığı da artar. Bu nedenle pişme süresini kullanacağınız türün yanı sıra ekleyeceğiniz yemeğe göre de ayarlamanızda fayda var. Örneğin salatalarda ya da yardımcı yemeklerde kullanılan mercimeklerin biraz daha dişe gelir kıvamda olması tercih edilir. Bu nedenle mercimeği böyle bir tarifte kullanacaksanız çok fazla pişirmeyin.

Bir diğer etkili faktör de suyun sertliği ve içindeki asit miktarıdır. Kireçli sert sularda mercimek pişiriyorsanız, suya 1 su bardağı mercimek için 1 tatlı kaşığı karbonat eklemek pişmeyi kolaylaştıracaktır.