Ev günlüklerine mutfaktan sağlıklı öneri: Mercimekli ekmek

Çocuğu olanların da hassas bir döngüye girdiğini düşünüyorum. Okulların tedbir amaçlı tatil edilmesi evde kalmayı pek sevmeyen minikler için zorlu olabilir. Çocuklarla evde olmak zorlaşırsa, sağlık gereklilikleri konusunda yeterince bilgilendirmeniz ve aktiviteler oluşturmanız onları daha güçlü ve anlayışlı hale getirecektir. Örneğin; biz oğlumla birlikte mutfağa girdik ve yemek yaptık. Zaten benimle mutfakta vakit geçirmeyi sevdiği için bu zamanı değerlendirmek ikimize de çok iyi geldi. Oğlum sağlıklı beslenmeyi de çok sevdiği için mutfakta iş bölümü yaparak sağlıklı bir yemek pişirdik. O güzel bir et yemeği yaparken, ben de yanına salatasını yaptım. Daha sonra akşam yemeğimizi hep beraber keyifle yedik. Emin olun birlikte bir şeyler yaptıktan sonra siz de kendinizi çok iyi hissedeceksiniz. 😊

Hepimizin bildiği gibi genellikle “Ekmeksiz doymam” fikrine sahip bir toplumuz. Bu nedenle halk olarak sağlıklı ekmekler tüketmek, beden sağlığımızı korumak için oldukça önemli. Bu hafta “Evde kalmak bana kilo aldıracak” diyenlerle alternatif ekmek tarifleri arasından en şahanesini paylaşacağım. Mercimeğin temel noktasını oluşturduğu bu tarifi geceden yapmak isterseniz, erkenden ıslatmanız ve ertesi gün için mükemmel bir ekmek malzemesi haline getirmeniz gerekiyor. İçine koyacağınız beyaz peynir, siyah zeytin ve dereotu, ekmeğinizin içeriğini ve besin değerini zenginleştirirken, üzerine ekleyeceğiniz susam, haşhaş ve badem de daha lezzetli ve etkileyici bir görüntüye sahip olmasını sağlayacak. Bu harika tarifi mutlaka evinizde denemenizi tavsiye ederken, sağlıklı günlerimize yeniden kavuşmamız temennilerimi de iletmek istiyorum. Afiyet olsun!

Malzemeler:

1 su bardağı kırmızı mercimek

4 yemek kaşığı zeytinyağı

6 adet doğanmış siyah zeytin

2 adet yumurta

50 gram beyaz peynir

5 yemek kaşığı yoğurt

Yarım demet dereotu

5 gram karbonat

10 gram hamur kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı limon suyu

Üzerini süslemek için:

1 yemek kaşığı susam

1 yemek kaşığı haşhaş

4 adet badem

Yapılışı:

Mercimekleri iyice şişmeleri için güzelce yıkadıktan sonra 4 saat kadar ılık suda bekletin. Eğer bir gece önceden bekletirseniz ekmeğiniz daha güzel pişecektir. Ancak aynı gün içinde yapacaklar için mercimeği 4 saat bekletmek de yeterli olacaktır.

Beyaz peyniriniz çok tuzluysa öncelikle biraz suda bekletin. Daha sonra mutfak robotuyla oda sıcaklığındaki yoğurdu ve yumurtaları güzelce çırpın. Mercimekleri ve zeytinyağını da ekleyerek iyice karıştırın. Tüm malzemeleri bir kaseye boşaltın. Üzerine küp küp doğranan zeytini, peynirini ilave edin. Limon suyunu da koyarak karıştırın. Dereotunu yıkayın ve doğramadan önce suyunu süzdürün. Küçük parçalar halinde doğrayarak hamura ekleyin. Sırasıyla karbonat, kabartma tozu ve tuzunu da ilave ederek iyice karıştırın. Malzemeleri bir pişirme kabına aktarın. Üzerini susam, haşhaş ve bademle süsleyin. Daha önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Not: Tarifi kek kalıpları yerine, kenarları yüksek ve cam fırın tepsisinde yaparsanız ekmeğiniz daha güzel pişecektir.

Haftanın İpucu: Özellikle temizliğe dikkat ettiğimiz bir haftanın içindeyiz. Mutfak gereçleri üzerinde üreyebilecek mikroplar da aslında her daim hassas olmamız gereken bir konu. Bu nedenle bu haftanın ipucunu kesme tahtaları üzerinden vereceğim. Sebze, kırmızı et ve beyaz et doğradığınız tahtalarınızın birbirinden ayrı olması mikroorganizmaların üremesini engelleyecektir. Ne kadar temizleseniz de tahtaları ayrı ayrı kullanmak daha sağlıklı bir yöntem olacaktır.