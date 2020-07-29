Meksika tatlısı churros nedir, nasıl yapılır? Malzemeleriyle churros tarifi

Halka ve tulumba tatlısının daha hafif hali olan churros, Meksika sokaklarında satılan lezzetlerden biri. Özellikle fuar ve festival alanlarının vazgeçilmezidir. Gevrek ve az yağ çekmişi makbul olan churros, İspanya, Portekiz, Fransa, Filipinler, İbero-Amerika ve Güneybatı Amerika Birleşik Devletleri'nde popülerdir. Küba’da guava dolgulu churros, Meksika'da dereotu dolu churros ve Uruguay'da peynir dolu versiyonları bulunmaktadır.

Yapımı için malzemeler

1 bardak un

Yarım bardak su

2 küçük boy yumurta

2 kaşık tereyağı

Yarım çay kaşığı tuz

1,5 bardak ayçiçeği yağı

Yarım bardak toz şeker

90 gram bitter çikolata

Churros Nasıl yapılır?



Tereyağınızı oda sıcaklığında eritin, üzerine tuzu da ekleyin. İçine su koyup bir tencerede tereyağı iyice eriyene kadar kısık ateşte karıştırın.



Su kaynadıktan sonra elediğiniz unu topak olmayacak şekilde karıştırarak ilave edin. Hamur haline geldiğinde ocaktan alın ve karıştırıp soğutun. Daha sonra içine yumurtaları kırın ve karıştırıp hamura iyice yedirin.



Bir tavaya ayçiçeği yağını koyun ve kızdırın. Yumuşak hamuru ucu tırtıklı krema poşetine koyun ve bu kızgın yağa istediğiniz uzunlukta sıkın. İyice kızardıktan sonra yağdan alın ve peçete serdiğiniz bir tabağa koyup yağını süzdürün.



Çikolatanızı benmari usulü eritin. Kızarttığınız tatlıları şekere buladıktan sonra bu çikolataya bandırın ve servis edin.