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Geçen hafta ölen CHP’nin kedisi Şero düzenlenen bir törenle toprağa verildi.

Ben hiç garipsemedim çünkü yıllardır genel merkezin sembolü olmuş bir kedi o... Evlat hatta.

Sevda Türküsev bu durumu eleştirip “bir kediye bu kadar detaylı bir cenaze töreni yapılmasını abartılı buluyorum” demiş. Sonra da ‘yine’ bir sürü eleştiri almış... E hak ediyorsunuz kusura bakmayın.

Bırakın kim nasıl acısını yaşıyorsa yaşasın, size ne?

Kime ne?

Bize ne yahu!

Herkesin rahatlatma yolu farklı.

Çok üzüldüm!

Dilan Polat hapisten çıktıktan sonraki görüntülerini paylaşmış sosyal medyasından.

Araba kullanıyor sonra iniyor 3-5 kişi koluna giriyor ve pat bayılıveriyor.

Bak Dilan...

Hapse girip çıkan ne ilk ne de son insansın.

O yüzden gerek yok.

Kimse sana acımaz, ‘ah vah ne hale gelmiş kuzum’ demez.

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Yolunu değiştirmesi böyle paylaşımları bırakması gerekiyor Polat ailesinin.

Her paylaşım, her hareket rahatsız ediyor insanları çünkü.

Bir sürü acı çeken insan, yakını hapiste olanlar var.

Bunları görüp sinirden yerlerinde oturamıyorlardır eminim.

Çok güldüm!

Artık sanatımla gündeme gelmek istiyorum” demiş Dilan Çıtak. Okudum ve kahkaha attım. İmkânsız be Dilan.

Şöyle ki yaşattığın ilk olay değil.

Son da olmayacak.

O yüzden sanat falan artık sende iki pardon hatta üçüncü planda bence.

Önce öfke kontrolünü öğrenmen lazım.

Sakinlik gibi kavramları benimsemen lazım.

Elin cebinde polislere dayılanmamayı, toplum içinde insanları rahatsız etmemeyi, uçakta hosteslere zulmetmemeyi falan çözmen gerekiyor.

Acil ceza lazım

Okan Buruk’un, Galatasaray’ın berabere kaldığı maçta ‘VAR’ kararı sonrası gelen penaltıyla ilgili dördüncü hakeme “Buna penaltı veren hakem bir daha burada maç yönetemez” dediği iddiası var. .Ah güzel ülkemin güç zehirlenmesi yaşayan insanları...

Keşke böyle tehdit etme haddini kendimizde bulmasak. Çok ayıp.

Kazanınca en iyi sensin, hakemler iyi ama puan kaybedince hemen tehditler falan.

Hemen çok ciddi şekilde cezalandırılmazsa Okan Buruk, bu işlerin önüne geçemeyiz.

Sonra her önüne gelen hakemi tehdit eder, her önüne gelen ahkam keser.

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O yüzden ibretlik bir ceza verilmelidir...

Yine çıktı ortaya

Hatırlarsınız...

Rahmetli Ahu Tuğba ile ekranlara çıkan Meriç Erkan adında biri vardı...

Garip bir adamdı; zıplar, oynar, ilginç dans hareketleri falan yapardı.

Şovmenlik falan değildi yaptığı, düpedüz rezaletti. Gel zaman git zaman bu abimiz kendi açıklamasıyla ‘maneviyata dönmüş’ ve saçı sakalı uzatıp cübbesinin içine girmiş.

Ahu Hanım’ın cenazesinde gördüm, gelmiş yine garip hareketler yapıyor. Gram değişmemiş.

Yaşar Alptekin’i görünce adamı kucaklayarak havaya falan kaldırmaya çalışmış. Pes ama ya!

Bu ne o giydiğin cübbeye yakışır ne uzattığın sakala. E boşuna dememişler huylu huyundan vazgeçmez diye.