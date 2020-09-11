Manda sütünün faydaları nelerdir? İşte manda yoğurdu ve sütünün faydaları

Manda sütü ve yoğurdunun faydaları gündemde yer alıyor. Balıkesir Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hakkı Peltek, manda sütünün inek sütüne oranla besin değerinin daha yüksek olduğunu aktardı. Manda yoğurdu içerisinde bulunan B12 vitamini ve aynı zamanda doğal antibiyotik özelliği gösteriyor.

MANDA YOĞURDUNUN FAYDALARI

Manda yoğurdu iyi bir protein kaynağıdır. Manda sütünün protein, vitamin ve protein oranı inek sütüne göre yüksektir. Manda yoğurdu içerisinde bulunan B12 vitamini ve aynı zamanda doğal antibiyotik özelliği gösterir. Bağırsak ve sindirim sistemini düzenleme etkisi vardır.

MANDA SÜTÜNÜN FAYDALARI

Manda sütünün, oğlunun bronşit hastalığına iyi geleceği tavsiyesi üzerine 9 yıl önce bir manda ile yetiştiriciliğe başlayan Aysun Subaşı’nın manda çiftliği bulunuyor. AA’da yer alan habere göre İstanbul Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliğinin açtığı Süt Okulu’nda sütün içeriği ve faydaları hakkında eğitim alan Subaşı, bir doktorun oğlunun rahatsızlığına manda sütünün iyi geleceğini tavsiye etmesi üzerine köyüne 60 yıl sonra ilk mandayı getirdi.

Manda sütünün çok sağlıklı olduğunu, ciğer hastalıklarına iyi geldiğini aktaran Subaşı, “Manda sütünde A ve C vitaminleri var. Bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor yani Allah’ın bize bahşettiği şifa kaynağı aslında mandalar.” şeklinde konuştu.