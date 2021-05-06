Kırklareli Yemekleri - Kırklareli'de Ne Yenir Ve Neyi Meşhur? Kırklareli Mutfağı Yemeklerinin İsimleri Ve Listesi

Kırklareli, tarihi çok geçmiş yıllara dayanan, muhteşem olaylara tanıklık etmiş ve önemli şahsiyetlere ev sahipliği yapmış çok önemli illerimiz arasında yer alıyor. Kırklareli en sevilen yöresel lezzetleri ile adını tüm Türkiye'ye duyurmayı başarıyor.

Kırklareli'nin Meşhur Yemekleri

Kırklareli’nin çok köklü bir tarihi geçmişi vardır. Bu köklü geçmiş, Kırklareli yemeklerine çeşitlilik ve lezzet katmıştır. Geçimini genellikle küçükbaş hayvancılık ve tarım ile sağlayan Kırklareli, Rumeli lezzetlerini farklı bir lezzet ile sunuyor. Kırklareli’nin en meşhur yöresel yemekleri ise;

Papara

Labada Borani

Kırklareli Köftesi

Kuzu Kapama

Pekmezli Kaçamak

Sini Mantısı

Soğan Pidesi

Manca

Papaz Yahnisi

Tavuklu Kalle

Sütlü Hamur Çorbası

Kupriva

Sütlü Biber Turşusu

Kırklareli'de Ne Yenir ve Neyi Meşhur?

Trakya'nın kuzeyinde yer alan Kırklareli, hem görülmesi gereken yerleri hem de çok lezzetli yemekleri ile ilgi görüyor. Kırklareli mutfağı, çok zengin ve lezzetli yemeklere sahip bulunuyor. Çok kolay ve her evde bulunan malzemelerle yapılan ama çok lezzetli yemekleri olmasına rağmen içeriği çok zengin olan ve tadına doyulmayan enfes yemekleri de olan Kırklareli mutfağı, yüzyıllardır biriken mutfak zenginliğine sahiptir.

Kırklareli Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi

Papara: Yokluktan doğan lezzet olarak da bilinen paparanın ana malzemesi, su, bayat ekmek ve tere yağdır. Su yerine et suyu ekleyebileceğiniz gibi içine lor peyniri de ekleyerek zenginleştirebilirsiniz.

Labada Borani: Evde yiyeceği olmayan aileler labada toplamaya gider ve topladıkları sebzelerle çeşitli yemekler hazırlar. Trakya'nın pek çok bölgesinde de olduğu gibi Kırklareli bölgesinde de labada çok fazla bulunuyor. Labada yoğurtlanarak yendiği zaman tadına doyum olmayan ve vejetaryenlerin sıkça tercih ettiği labada borani ortaya çıkıyor.

Kırklareli Köftesi: Ülkemizin hemen hemen her yerinde olduğu gibi Kırklareli'nin de kendine özgü bir köftesi bulunuyor. Kırklareli'nde köfte ve kasap kültürü çok yaygındır. Yanında soğan ve salçalı sos ile ikram edilen Kırklareli köftesi, farklı bir lezzet deneyimi sunuyor.

Kuzu Kapama: Türkiye'de küçükbaş hayvancılığın adresi olarak bilinen Kırklareli, ülkemizdeki en kaliteli pirincin de komşusu Edirne'de yetiştirildiği düşünülürse kapamanın en güzel halini sunuyor. Lokum gibi eti, pirinci, soğanı ile fırında pişirilen bu lezzetli yemek, şehrin en sevilen yemekleri arasında yer alıyor.

Pekmezli Kaçamak: Göçler ve mübadeleler yıllar içinde Kırklareli'ni Trakya'nın farklı bölgelerinden gelen insanların yaşam alanı haline getirdi. Benzerlikleri ile olduğu kadar farklılıkları ile de dikkat çeken bu insanlar, Kırklareli'nin zengin mutfak kültürünün oluşmasında önemli bir rol oynuyor. Bir göçmen yemeği olarak bilinen kaçamak, mısır unundan yapılıyor. Kıvamını tutturmanın zor olduğu bu yemek, Kırklareli'nde Poyralı pancar pekmezi ile servis ediliyor. Bu yemek, genellikle kavurma, lor peyniri ve yoğurt ile birlikte yeniliyor.

Sini Mantısı: Kırklareli mutfağında hamur işinin önemli bir yeri vardır. Trakya mantısı olarak da bilinen bu yemek, şekil olarak diğer mantılara benzese de yapılış olarak bazı farklılıklar içerir. Mantının içi doldurulduktan sonra fırınlanıyor ve fırınlama işlemi sırasında su kaynatılıyor. Tepsi fırından çıkarıldıktan sonra da kaynayan su, tepsiye ilave ediliyor.

Soğan Pidesi: Soğan pidesi, kaçamak bir göçmen yemeğidir. Özellikle de Kırklareli'nin köylerinde çok sık yapılan bu pide, şehrin en çok bilinen ve en sevilen hamur işleri arasında yer alır.

Manca: En sevilen Rumeli yemekleri arasında yer alan Manca, Kırklareli mutfağının gözde yemeklerindendir. Genellikle iştah açıcı bir meze olarak sofralarda yerini alan mancanın içinde kırmızı biber, patlıcan, zeytinyağı, yeşil biber ve üzüm sirkesi bulunuyor.

Tavuklu Kalle: Lahana turşusu ve haşlanmış tavuk göğsü ile yapılan bu lezzetli yemek, Kırklareli halkının özellikle de kış aylarında sık tercih ettiği bir yöresel lezzettir.

Papaz Yahnisi: Kırklareli’nin en popüler yemeklerinden biri olan papaz yahnisi, bazı yörelerde soğan yahnisi olarak da bilinir. Çok leziz ve doyurucu ana yemeklerden birisi olan papaz yahnisinin ünü, geçmiş zamanlarda Yahudiler, Rumlar, Türkler ve Bulgarların Kırklareli’nde yaşadıkları döneme dayanır. Hasta bir din görevlisine Türk komşusunun soğan yahnisi götürmesi ve din görevlisinin bu yemeği çok beğenmesi üzerine komşusundan sürekli istemesi sonucunda Papaz yahnisi adını almıştır.