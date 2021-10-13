Kaya kevreği nasıl pişirilir? Granyoz tavada mı fırında mı güzel olur?

Balığın türleri içerisinde en çok sevilenlerden birisi kaya levreğidir. Kaya levreğinin diğer ismi ise granyoz olarak bilinmektedir. Bu balığı doğru bir teknikle pişirdiğiniz zaman oldukça lezzetli olduğu görülmektedir. Küçüğünden büyüğüne herkesin kaya levreğini çok sevdiği dikkat çekmektedir.

Kaya Levreği Nasıl Pişirilir?

Balığın her çeşidinde ayrı bir lezzet ve yarar bulunmaktadır. Bu yüzden hangi balık olursa olsun tüketmek gerekmektedir. Kaya levreği de oldukça lezzetli bir tada sahiptir. Bu balığın faydaları arasında ise birçok dikkat çekici özellik bulunmaktadır. Kaya levreğinde potasyum, kalsiyum ve bol miktarda fosfor yer almaktadır. Ayrıca bu balığın daha birçok yararı olduğu bilinmektedir.

Kaya levreğini ızgarada, fırında veya tavada pişirebilirsiniz. Bu seçim herkesin zevkine kalmış bir durumdur. Her pişirme yönteminin kendine has bir lezzeti olmaktadır.

Kaya levreğini ızgarada yapmak için mangal kullanmanız gerekmektedir. Mangalı yaktıktan sonra üzerine ızgara koyarak balıkları dizebilirsiniz. Balıkları fileto veya bütün halde koyabilirsiniz. Balıklar yavaş yavaş pişmeye başladıktan sonra kızarmasını beklemelisiniz. Kızaran balıkları ızgarada alarak tüketebilirsiniz.

Kaya levreğini yağda yapmak isteyenlerde tava yardımıyla bu pişirme işlemini yapabilirler. Öncelikle balıkları tavaya sığacak şekilde dilimleyin. Eğer balıklar tavaya sığacak boyutta ise dilimlemeden de atabilirsiniz. Ardından balıkları mısır ununa bulayın. Tavaya 2 çay bardağı kadar sıvı yağ koyarak ısıtın. Son olarak balıkları tavaya yerleştirerek iyice kızartın.

Kaya levreğini fırında yapmanızda mümkündür. Bu yöntemin çok sık kullanıldığı bilinmektedir. Çünkü fırında yapılan kaya levreği hem daha lezzetli olur hem de daha sağlıklı olur. Bunun için öncelikle balıkları hazırlamanız gerekir. Balıkları fileto halinde veya olduğu gibi bırakabilirsiniz. Balıkları olduğu gibi yapacaksanız eğer üzerlerine çizik atmanız faydalı olacaktır.

Zeytinyağı, kırmızı biber, tuz, limon suyu, sarımsak ve karabiber ile bir sos hazırlayın. Bu sosu balıklara sürün ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Daha sonra 200 derecede önceden ısıttığınız fırına balıkları atın. Yaklaşık olarak 35-40 dakika sonra balıklar pişmiş olacaktır. Pişen kaya levreğini fırından çıkararak afiyetle tüketebilirsiniz.

Kaya levreği fırında yapıldığı zaman daha hafif olmaktadır. Ayrıca bu yöntem biraz daha zahmetsiz olduğu için birçok kişi tarafından tercih edilmektedir.

Granyoz Tavada mı Fırında mı Güzel Olur?

Granyoz veya bilinen ismi ile kaya levreği oldukça sevilen bir balık türüdür. Bu balığı ister tavada istersenizde fırında yapabilirsiniz. Tabi bu balığın hangi yöntemle daha güzel pişeceğini bilmeniz gerekmektedir. Birçok yöntem ile granyoz pişirebilirsiniz. Önemli olan balığı kurutmadan lezzetli bir şekilde pişirmektir.

Granyoz, genel olarak fırında daha güzel olmaktadır. Zaten fırında yapılan kaya levreği daha sağlıklı olacaktır. Ayrıca fırında yapılan bu balık lezzet olarak da çok iyidir. Granyozu pişirmek için tavadan da yardım alabilirsiniz. Ancak tavada granyoz pişirmek için yağ kullanmanız gerekmektedir. Doğal olarak pişeceğiniz balık fırına göre daha yağlı olacaktır.

Granyoz yapacak kişiler için pişirme tekniği herkesin zevkine kalmış bir durumdur. Yani isteyen kişiler bu balığı tavada veya fırında pişirebilir. Granyoz balığı iki türlüde pişebilir. Ancak fırında yapılan granyoz tavada yapılana göre daha çok tercih edilmektedir. Bu yüzden granyoz yapmayı düşünen kişiler öncelikle fırını tercih etmelidirler.