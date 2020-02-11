Kars'a meydan okudu! Peki siz ne düşünüyorsunuz?

Ahmet Aydoğan isimli restoran sahibi, "Burada herkesin kapısında 15-20 tane kaz var. Herkes kazlarını büyütüyor. Biz de bunu daha ileri bir pozisyona getirerek, vatandaşlarımızın da kazlarını alarak onlara bir ek gelir sağlıyoruz. Kaz bizim geçmişten gelen bir kültürümüz, aynı zamanda kazımızı bağ yaprağı ile harmanlayarak farklı bir tat olarak Kars’a rakibiz. Kars’tan farkımız biz bunu Tokat’ın bağ yaprağı ile yapıyoruz. Aynı zamanda da ete bağ yaprağı lezzeti karışıyor. Ortaya daha güzel bir tat çıktığına inanıyoruz. Bu bağlamda da Kars’a rakibiz" diye konuşarak yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Kaz eti Kars'a özgü bir lezzet mi yoksa Tokat'ın kazı mı daha iyi?