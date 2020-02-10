Tokat kazına şehrin meşhur bağ yaprağı ile farklı bir lezzet kattılar

Kaz yetiştiriciliğinin ilçelerinde 300 yıllık gelenek olduğunu belirten Ahmet Aydoğan şöyle devam etti: "Burada herkesin kapısında 15-20 tane kaz var. Herkes kazlarını büyütüyor. Biz de bunu daha ileri bir pozisyona getirerek, vatandaşlarımızın da kazlarını alarak onlara bir ek gelir sağlıyoruz."