Hem doyurucu hem de leziz yemek tariflerimize bir göz atın

Hazır çorbaların atası tarhana, ülkemizde farklı yörelerde farklı şekillerde yapılabiliyor. Bunlardan bir tanesi de Maraş tarhanası. Kağıt inceliğinde tabakalar halinde kurutulan Maraş tarhanasının çorbası çok lezzetli oluyor. Peki Maraş tarhana çorbası nasıl yapılır? İşte nefis tarifimiz…

Armut köfte, hem görüntüsü hem de lezzetiyle adeta ezber bozan bir yemek. Çünkü genelde etin içine patlıcan girmesine alışkın olan bizler bu kez patlıcanın dışının etle kaplanmasıyla karşı karşıyayız. Genellikle tavuk kıymasıyla yapılan armut köfteyi siz arzu ederseniz daha ya da kuzu kıymasıyla da yapabilirsiniz. Ancak tavuk kıymasının daha yumuşak olması nedeniyle kaplama işlemini kolaylaştırdığını da hatırlatalım ve tarifimize geçelim. Afiyet olsun…

Nar ekşisi, hele bir de doğal olursa, içine girdiği her yemeğe benzersiz lezzet katan malzemelerden. Bu bulgur pilavı da bu gerçeğin en güzel örneklerinden. İçinde haşlanmış tavuk eti parçaları ve kimyon da bulunan nar ekşili bulgur pilavı, farklı pilav tarifleri arayanların listesinin başına adını yazdıracak. Tarifi hemen aşağıda, mutlaka denemelisiniz.

Bezirgani Antakya mutfağına ait nefis bir meze. Gerçi meze dediğimize bakmayın, kahvaltıda ekmeğin üzerine de sürebilirsiniz, kanepe yapmak için baz olarak da kullanabilirsiniz. Böyle de her işe yarayan bir tarif. Arzu ederseniz tarifte salça yerine kurutulmuş domates de kullanabileceğinizi hatırlatıp mezemizin yapılışına geçelim. Oldukça kolay olan bu tarifi çok beğeneceksiniz. Afiyet olsun...

Balkan mutfağının nefis tatlısı olan trileçe harika lezzetiyle sofranızda yerini alsın. Yapılışında üç farklı sütün kullanıldığı bu enfes tatlıyı keyifle tüketeceksiniz. Mutfağınızın nefis bir konuğu olsun isterseniz, işte karşınızda trileçe tarifi... Şimdiden afiyet olsun...