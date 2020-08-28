Lezizz Menüler Haber Giriş: 28 Ağustos 2020 - 11:32 | 28 Ağustos 2020 - 12:05

Türk mutfağının vazgeçilmezleri nefis sütlü tatlı tarifleri

Tatlılar sofralarımızın vazgeçilmezleri. Baklavayı, şekerpareyi sevmeyen yoktur ancak iyi bir sütlü tatlıya da hayır demek mümkün olmaz. Hele ki sıcak yaz günlerinde buz gibi bir sütlü tatlının yerini hiçbir şey tutamaz. Sizin için nefis sütlü tatlılarımızdan güzel bir derleme yapalım dedik. Keşkül, su muhallebisi, kadayıflı muhallebi... Tüm bu vazgeçilmez tatlıların tarifleri burada bir arada...