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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Tatlı Tarifleri>Çilekli panna cotta tarifi
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Çilekli panna cotta tarifi

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Çilekli panna cotta tarifi

Panna cotta bir İtalyan tatlısıdır. İçinde sos kısmı haricinde un olmadığı için glutensiz beslenenlerin de zevkle tüketebileceği panna cotta’yı biz bugün çilek sosuyla lezzetlendirdik. Arzu ederseniz sade de tüketebileceğiniz panna cotta’nın sosunu başka meyvelerle de yapabilirsiniz. Ancak özellikle orman meyveleriyle yapıldığında çok nefis olduğunu söylemeden geçmeyelim.

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 400 mililitre sıvı krema
  • 2 su bardağı süt
  • Yarım su bardağı toz şeker
  • 2 yemek kaşığı toz jelatin
  • 1 adet vanilya çubuğu

Çilek sosu için:

  • 600 gram küçük boy çilek
  • 3 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı buğday nişastası

Hazırlanışı

Toz jelatini çeyrek su bardağı soğuk suda eritin.

Krema, süt ve toz şekeri sos tenceresine alın.

Vanilya çubuğunu bıçakla boyuna kesip içini çıkarın ve tencereye ilave edin.

Karışımı kısık ateşte kaynama noktasına gelene kadar pişirin.

Toz jelatini de içine ilave edip bir taşım daha kaynattıktan sonra ocaktan alın.

Süzgeçten geçirdiğiniz karışımı kuplara bölüştürün. Kupları ağzına kadar doldurmamaya dikkat edin.

Çilekleri ayıklayıp bol suda yıkayın ve süzün.

İnce ince dilimlediğiniz çilekleri toz şekerle kaynatıp içine elenmiş nişasta ekleyin ve koyulaşmasını sağlayın.

Pişirdiğiniz sosu kaselere bölüştürdüğünüz panna cotta’ların üzerine gezdirip buzdolabında soğutun. Afiyet olsun.

Fotoğraf: Ingimage
Panna cotta tarifi sütlü tatlılar meyveli tatlılar
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