Çilekli panna cotta tarifi

Panna cotta bir İtalyan tatlısıdır. İçinde sos kısmı haricinde un olmadığı için glutensiz beslenenlerin de zevkle tüketebileceği panna cotta’yı biz bugün çilek sosuyla lezzetlendirdik. Arzu ederseniz sade de tüketebileceğiniz panna cotta’nın sosunu başka meyvelerle de yapabilirsiniz. Ancak özellikle orman meyveleriyle yapıldığında çok nefis olduğunu söylemeden geçmeyelim.
Çilek sosu için:
Toz jelatini çeyrek su bardağı soğuk suda eritin.
Krema, süt ve toz şekeri sos tenceresine alın.
Vanilya çubuğunu bıçakla boyuna kesip içini çıkarın ve tencereye ilave edin.
Karışımı kısık ateşte kaynama noktasına gelene kadar pişirin.
Toz jelatini de içine ilave edip bir taşım daha kaynattıktan sonra ocaktan alın.
Süzgeçten geçirdiğiniz karışımı kuplara bölüştürün. Kupları ağzına kadar doldurmamaya dikkat edin.
Çilekleri ayıklayıp bol suda yıkayın ve süzün.
İnce ince dilimlediğiniz çilekleri toz şekerle kaynatıp içine elenmiş nişasta ekleyin ve koyulaşmasını sağlayın.
Pişirdiğiniz sosu kaselere bölüştürdüğünüz panna cotta’ların üzerine gezdirip buzdolabında soğutun. Afiyet olsun.