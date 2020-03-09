Kabak sütlacı tarifi
Balkabağı tatlıdan tuzluya çorbadan böreğe her yemekte zevkle kullandığımız nefis bir malzeme. Sütlü tatlıların hafifliği ve kolaylığı da hiçbir şeyde yok. Peki bu ikili bir araya gelirse ne olur? Ortaya Rize mutfağının sevilen tatlılarından kabak sütlacı çıkar. İşte oldukça kolay ve lezzetli bir tatlı olan kabak sütlacının malzemeleri ve yapılış aşamaları. Şimdiden kolay gelsin…
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 1 kilogram balkabağı
- 6 su bardağı süt
- 2 su bardağı toz şeker
- Bir çorba kaşığı pirinç unu
- Bir çorba kaşığı buğday unu
Kabak sütlacı tarifi Nasıl yapılır?
Balkabağını soyup küp küp doğrayın.
Sütü derin bir tencereye koyup kaynatmaya başlayın.
Süt kaynadığında balkabaklarını içine ilave edin ve kabaklar yumuşayana kadar pişirin.
Kabaklar pişince tencereyi ocaktan alıp kabakları blender’dan geçirin ve tencereyi yeniden ocağa alın.
Sütlacı kısık ateşte yeniden pişirmeye başlayın.
Pirinç ve buğday ununu az miktarda sütle açıp tencereye ekleyin.
Son olarak şekeri de ilave edip karıştırın.
Kıvamı koyulaştığında ocaktan alıp kaselere bölüştürün.
Soğuduğunda servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…