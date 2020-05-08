Tembel gelin tatlısı tarifi
Tembel gelin tatlısı oldukça pratik ve lezzetli bir tatlı. Üstelik sadece birkaç temel malzemeyle yapılıyor. Çikolata ve Hindistan cevizinin de ekstra tat kattığı bu tatlıyı siz de evinizde kolayca yapabilirsiniz. Pratik sütlü tatlıları sevenlerin kaçırmaması gereken tembel gelin tatlısının malzemeleri ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Elinize sağlık…
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 1 litre süt
- 3 yemek kaşığı un
- 3 yemek kaşığı nişasta
- 1 su bardağı toz şeker
- 2 yemek kaşığı kakao
- 1 paket vanilin
- 80 gram sütlü çikolata
- Hindistan cevizi
Tembel gelin tatlısı tarifi Nasıl yapılır?
Çikolata ve Hindistan cevizi hariç tüm malzemeleri bir sos tenceresinde karıştırın.
Kıvamı koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişirin.
Muhallebi kıvamına gelince çikolatayı da ekleyip eriyene kadar karıştırın.
Dilediğiniz büyüklükte fincan ya da kaselerin içlerini hafifçe ıslatın.
Tatlıyı fincanlara bölüştürün.
Buzdolabında 3-4 saat beklettikten sonra tatlıları fincanlardan çıkarıp Hindistan cevizine bulayın ve servis edin. Afiyet olsun…