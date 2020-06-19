Kremalı milföy tatlısı tarifi
Kremalı milföy tatlısı, Napolyon pasta olarak da bilinen bir Rus tatlısı. Çıtır çıtır kızarmış milföy dilimlerinin arasına yerleştirilen yumuşacık kremanın karşı koyulmazlığına zaman zaman çilek gibi mevsim meyveleri de eşlik ediyor. Bu müthiş lezzeti siz de evinizde yapıp zevkle tüketmek isterseniz işte kremalı milföy tatlısı tarifimiz…
- Fırında
- 6+ Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 5 yaprak milföy
- 3 su bardağı süt
- 2 yemek kaşığı mısır nişastası
- 2 yemek kaşığı un
- 1 adet yumurta sarısı
- 1,5 çay bardağı toz şeker
- Dilerseniz çilek dilimleri
Servis için:
- Pudra şekeri
Kremalı milföy tatlısı tarifi Nasıl yapılır?
Tatlının kreması için un, mısır nişastası, şeker, yumurta sarısı ve sütü sos tenceresine alın.
Sürekli karıştırarak kıvamı koyulaşana kadar pişirin.
Kaynamaya başladığında ocaktan alıp soğumaya bırakın.
Bu esnada milföy hamurlarını her biri 8 kare olacak şekilde kesin.
Bir tepsiye pişirme kağıdı serip milföy hamurlarını üzerine yerleştirin.
Fırını 180 derecede ısıtıp tepsiyi fırına verin.
Hamurları kabarıp üstleri hafifçe kızarana kadar fırınlayın.
Ardından çıkarıp soğumasını bekleyin.
Soğuyan milföylerden 20 tanesinin üzerine hazırladığınız kremayı sürün ve dilerseniz çilek dilimleri yerleştirin.
Üzerini yine kalan milföy hamurlarıyla kapatın.
Servis etmeden önce üzerine pudra şekeri serpin. Afiyet olsun…