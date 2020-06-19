MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Yemek Tarifleri Tatlı Tarifleri Kremalı milföy tatlısı tarifi
GeriTatlı Tarifleri Kremalı milföy tatlısı tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Tatlı Tarifleri
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 19.06.2020 - 10:28,Son Güncelleme:

Kremalı milföy tatlısı tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kremalı milföy tatlısı tarifi
Abone Olgoogle-news

Kremalı milföy tatlısı, Napolyon pasta olarak da bilinen bir Rus tatlısı. Çıtır çıtır kızarmış milföy dilimlerinin arasına yerleştirilen yumuşacık kremanın karşı koyulmazlığına zaman zaman çilek gibi mevsim meyveleri de eşlik ediyor. Bu müthiş lezzeti siz de evinizde yapıp zevkle tüketmek isterseniz işte kremalı milföy tatlısı tarifimiz…

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

  • 5 yaprak milföy
  • 3 su bardağı süt
  • 2 yemek kaşığı mısır nişastası
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 adet yumurta sarısı
  • 1,5 çay bardağı toz şeker
  • Dilerseniz çilek dilimleri

Servis için:

  • Pudra şekeri

Kremalı milföy tatlısı tarifi Nasıl yapılır?

Tatlının kreması için un, mısır nişastası, şeker, yumurta sarısı ve sütü sos tenceresine alın.

Sürekli karıştırarak kıvamı koyulaşana kadar pişirin.

Kaynamaya başladığında ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Bu esnada milföy hamurlarını her biri 8 kare olacak şekilde kesin.

Bir tepsiye pişirme kağıdı serip milföy hamurlarını üzerine yerleştirin.

Fırını 180 derecede ısıtıp tepsiyi fırına verin.

Hamurları kabarıp üstleri hafifçe kızarana kadar fırınlayın.

Ardından çıkarıp soğumasını bekleyin.

Soğuyan milföylerden 20 tanesinin üzerine hazırladığınız kremayı sürün ve dilerseniz çilek dilimleri yerleştirin.

Üzerini yine kalan milföy hamurlarıyla kapatın.

Servis etmeden önce üzerine pudra şekeri serpin. Afiyet olsun…

4 Farklı Milföy Katlama Yöntemi | Mucize Lezzetler
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi