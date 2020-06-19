Parfe tarifi
Yaz aylarında hem hafif hem de lezzetli tatlılar arayanların gözdesi olacak bir tarifimiz var: Parfe! Meyvesiyle, bisküvisiyle, yemişiyle, çikolatayla benzersiz bir lezzet olan parfenin yapılışı da oldukça kolay. Siz de bu tatlıyı yaz sofralarınızın baş köşesine yerleştirmek isterseniz işte tarifimiz...
- Çiğ
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 1 kutu (2 paket) krem şanti
- 2 su bardağı süt
- 1 paket pötibör bisküvi
- 15 adet çilek
- 1 adet muz
- 5 yemek kaşığı damla çikolata
- 7 yemek kaşığı dövülmüş ceviz
Süslemek için:
- Orman meyveleri
- Antep fıstığı
Parfe tarifi Nasıl yapılır?
Toz krem şantiyi derin bir kasede sütle karıştırın ve kıvamı koyulaşana kadar çırpın.
Vanilyayı ekleyip birkaç dakika daha çırptıktan sonra krem şantiyi kenara alın.
Muzu ve çilekleri küp küp doğrayın.
Pötibör bisküvileri de çok ufak olmayacak şekilde elinizle parçalayın.
Tüm malzemeyi krem şantiye ekleyip karıştırın.
Dilediğiniz bir kek kalıbına streç film serip tüm malzemeyi kalıba aktarın.
Üzerini düzeltip streç filmle kaplayın ve kalıbı 4-5 saat buzdolabında bekletin.
Ardından çıkarıp tatlınızı dilimleyerek servis edebilirsiniz. Dilerseniz üzerine çikolata ya da meyve sosu da dökebilirsiniz.