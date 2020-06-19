Parfe tarifi

Toz krem şantiyi derin bir kasede sütle karıştırın ve kıvamı koyulaşana kadar çırpın.

Vanilyayı ekleyip birkaç dakika daha çırptıktan sonra krem şantiyi kenara alın.

Muzu ve çilekleri küp küp doğrayın.

Pötibör bisküvileri de çok ufak olmayacak şekilde elinizle parçalayın.

Tüm malzemeyi krem şantiye ekleyip karıştırın.

Dilediğiniz bir kek kalıbına streç film serip tüm malzemeyi kalıba aktarın.

Üzerini düzeltip streç filmle kaplayın ve kalıbı 4-5 saat buzdolabında bekletin.

Ardından çıkarıp tatlınızı dilimleyerek servis edebilirsiniz. Dilerseniz üzerine çikolata ya da meyve sosu da dökebilirsiniz.