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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Tatlı Tarifleri>Güveçte süt helvası tarifi
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Güveçte süt helvası tarifi

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Güveçte süt helvası tarifi

Bursa helvası diye de bilinen süt helvası, bölgenin en az kestane şekeri kadar nam salmış lezzetlerinden biri. Her evde bulunan malzemelerden yapılabilen süt helvasının pişirme şekli sütlaçla da benzerlik gösteriyor. Peki, fırında süt helvası nasıl yapılır?

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 150 g tereyağı,
  • 5 su bardağı un
  • 1,5 lt süt
  • 1,5 su bardağı toz şeker
  • 1,5 paket vanilya
  • 1 çay bardağı fındık (pirinç fındık)

 

Hazırlanışı

Güveçte süt helvası nasıl yapılır?

Tereyağını tencerede eritip unu birkaç dakika boyunca kavurun.

Sürekli karıştırarak sütü yavaş yavaş ekleyin.

Ardından şekeri ilave edin.

Yoğun bir kıvam alana dek karıştırmaya devam edin.

Kaynamaya başlayınca vanilyayı ilave edin.

Birkaç dakika sonra ocaktan alın.

Karışımı 5 adet güveç kabına paylaştırın.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, üzerleri kızarana dek bekletin.

Fırından alın, ılındıktan sonra buzdolabında soğutun.

Üzerlerine bir miktar pirinç fındık serperek servis yapın.

Güveçte süt helvası nasıl yapılır Güveçte süt helvası tarifi
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