Güveçte süt helvası tarifi

Bursa helvası diye de bilinen süt helvası, bölgenin en az kestane şekeri kadar nam salmış lezzetlerinden biri. Her evde bulunan malzemelerden yapılabilen süt helvasının pişirme şekli sütlaçla da benzerlik gösteriyor. Peki, fırında süt helvası nasıl yapılır?
Güveçte süt helvası nasıl yapılır?
Tereyağını tencerede eritip unu birkaç dakika boyunca kavurun.
Sürekli karıştırarak sütü yavaş yavaş ekleyin.
Ardından şekeri ilave edin.
Yoğun bir kıvam alana dek karıştırmaya devam edin.
Kaynamaya başlayınca vanilyayı ilave edin.
Birkaç dakika sonra ocaktan alın.
Karışımı 5 adet güveç kabına paylaştırın.
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, üzerleri kızarana dek bekletin.
Fırından alın, ılındıktan sonra buzdolabında soğutun.
Üzerlerine bir miktar pirinç fındık serperek servis yapın.