İftar menüsü için hepsi birbirinden lezzetli nefis çorba tarifleri
Doktorlar ve beslenme uzmanları orucun ardından yemeğe çorbayla başlamanın sağlık açısından çok önemli olduğuna dikkat çekiyor. Şansımıza mutfağımızda bin bir çeşit doyurucu ve besleyici çorba tarifi bulunuyor. Sizin için bu tariflerden birkaçını derledik. İşte iftar menüsü için değişik çorba tariflerimiz...
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Ramazan çorbası tarifi
Ramazanda özellikle iftarda yemek öncesi çorba tüketimi çok önemli. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, ramazan sofraları için hem sağlıklı hem de lezzetli bir çorba hazırladı. “Ulaş çorba” olarak da bilinen bu besleyici çorba aynı zamanda sıvı elektrolit düzeninize de yardımcı oluyor. İşte malzemeleri ve tarifi…
Osmanlı mutfağından günümüze gelen nefis bir önerimiz var. Valide sultan çorbası... Oldukça besleyici bir lezzet olan valide sultan çorbası farklı bir şeyler arayanlar için birebir. Bulgur, pirinç, garnitür ve köfte ile hazırlanan bu çorbayı çok beğeneceğinize eminiz. Peki, valide sultan çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Mercimek çok iyi bir protein ve magnezyum kaynağı. Üstelik o kadar da lezzetli ki… Özellikle güzel bir mercimek çorbasını içmeye biz doyamıyoruz, sizin de aynı durumda olduğunuzu tahmin ediyoruz. Havuç, patates ve soğanla şenlenen bu çorbayı düdüklü tencerede yaparak işinizi çok kolaylaştırabilirsiniz. Üstelik yağ bile koymuyoruz. İşte düdüklüde mercimek çorbası tarifimiz…
Havuç tam bir renk ve lezzet kaynağı olarak mutfaklarımızda önemli bir yere sahip. Çorbalara da çok yakışıyor hani… Bu tarifimizde havucu şehriyeli tavuk çorbasında kullanalım dedik, çok da güzel oldu. Siz de havuçlu tavuk çorbasını denemek isterseniz malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz.
Kuzunun gerdanından elde edilen etle yapıldığı için bu ismi alan gerdan çorbası, Osmanlı saray mutfağına ait muhteşem bir lezzet. İçindeki et parçalarının yanı sıra un ve yoğurtla da oldukça doyurucu ve besleyici olan gerdan çorbasını, misafir sofralarınız için farklı bir seçenek olarak düşünebilirsiniz. Lezzetine bayılacağınız bu çorbanın malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda sıralıyoruz.
Bamya çorbası genellikle kuru bamyayla hazırlanır. Ancak tazesiyle hazırlananı da nefis oluyor. Ayrıca lif ve vitamin deposu olan taze bamya çorbası içindeki etiyle de çok beğenilecek. "Bamya çorbası nasıl yapılır?" diye soracak olursanız, tüm detaylarını aşağıda bulabilirsiniz.
Andaloz çorbası Fransız mutfağına ait çok pratik bir lezzet. Adını Türkçe “Endülüs” anlamına gelen “andalouse” kelimesinden alıyor. Biraz domates salçası, biraz da pirinçle harikalar yaratabileceğiniz bu pratik çorbayı evde artan pirinç pilavınızla da yapabilirsiniz. Yarım saat içinde hazır olacak andaloz çorbası tarifimiz aşağıda.
Para para çorbası bir tür köfteli, nohutlu ve hamurlu çorba. İçindeki bol malzemesi sayesinde oldukça doyurucu bir hal alan bu nefis çorbayı siz de evinizde yapıp sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Yapım aşamaları biraz uzun olsa da lezzeti her şeye değen para para çorbasını mutlaka deneyin. Afiyet olsun…
Çene çarpan çorbası ülkemizin farklı yerlerinde farklı şekillerde yapılıyor. Biz bu tarifimizde yeşil mercimekli ve erişteli ve bir çene çarpan çorbası hazırladık ama siz sütlü çene çarpan çorbası tarifimizi de yemek tarifleri sayfamızda bulabilirsiniz. Sözü daha fazla uzatmayalım ve tarifimize geçelim o halde.
Gaziantep ve çorba denince akla genellikle beyran ya da yuvalama geliyor ama bir de mercimekle yapılan Antep çorbası var ki lezzetine doyum olmuyor. Düdüklü tencerede 15-20 dakika içinde yapabileceğiniz bu çorbanın malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Şimdiden elinize sağlık diyor ve tarifimize geçiyoruz…4 - 6 Kişilik 30-60 dk
Şehriye çorbaları mutfaklarımızın kurtarıcısı. Birkaç temel malzemeyle kısa sürede yapabileceğiniz şehriye çorbalarına bir katkı da biz yapalım dedik ve kıymalı tel şehriye çorbasının tarifini hazırladık. Oldukça lezzetli ve doyurucu olan bu çorbayı siz de denemek isterseniz tarifimiz aşağıda.
Karalahana çorbası Karadeniz’in genelinde karşımıza çıkan bir lezzettir ancak özellikle Rize usulünün lezzetine doyum olmaz. İçine balkabağı da eklenen bu çok besleyici çorbayı siz de evinizde kolayca yapabilirsiniz. İşte fasulyesiyle, mısırıyla tadına doyum olmayan karalahana çorbası tarifimiz…
Mercimek çorbasının her türlüsünü çok seviyoruz. Zerdeçal da içine girdiği her yemeğe renk ve lezzet katıyor. Peki bu ikisi aynı tencerede bir araya gelirse ne olur? Ortaya enfes bir mercimek çorbası çıkar. Havuç ve patates sayesinde hem daha besleyici hem de daha lezzetli olan zerdeçallı mercimek çorbasını denemek isteyenler için tarifi ve malzemeleri aşağıda.
Brokoli içeriğindeki vitamin ve minerallerle adeta her derde deva sebzelerden. Ancak nedense birçok kişi bu sebzeyi tüketmeye pek sıcak bakmıyor. Brokoliyi en kolay şekilde tüketmenin yolu ise çorba yapmaktan geçiyor. Sizin için çoluk çocuk herkese brokoliyi sevdirecek nefis bir tarif hazırladık. İşte çok beğeneceğinize emin olduğumuz sütlü brokoli çorbası tarifi…
Çürük çorbası aslında Adana mutfağına ait bir sokak lezzeti. İçinde yanak, boyun, beyin, dil gibi kelle parçaları bulunan bu çorba, kentte genelde sabah kahvaltılarında tüketiliyor. Zaman zaman Maraş usulü kelle paça olarak da adlandırılan çürük, sakatat sevenlerin favorilerinden. Dilerseniz bu sokak lezzetini evinizde de yapabilirsiniz. İşte kolay çürük tarifi…
Yoğurtlu çorbaları hepimiz çok seviyoruz. Fakat zaman zaman farklı yoğurtlu çorba tarifleri arıyoruz. Böyle durumlarda başvurabileceğiniz bir adres lebeniye çorbası. Güneydoğu Anadolu yöresinin lezzetlerinden biri olan lebeniye çorbasının adı da Arapçadan geliyor. İçindeki minik köfteleri ilk bakışta biraz zahmetli ve uğraştırıcı gibi görünüyor ancak lezzeti her şeye değiyor. İşte lebeniye çorbası tarifi…
Düğün çorbası mutfaklarımızın en sevilen lezzetlerinden biri. Genellikle kuzu etiyle yapılan düğün çorbası, tavuk ya da kıymayla da yapılabilir. Arzu eden içine nohut da ekleyerek daha farklı bir lezzet de elde edebilir. Düğün çorbasının tarifi aşağıda. Şimdiden afiyet olsun!
Kırmızı salçalık biberlerle yapılan köz biber çorbası, farklı bir lezzet arayanların imdadına koşacak. Mis gibi biber kokusuyla herkesin çok beğeneceği köz biber çorbasının lezzeti, üzerindeki yağda kızdırılmış nanesiyle de katlanıyor. İşte biber mevsiminde sofranıza renk katacak nefis köz biber çorbası tarifi…
Yoğurtlu çorbaları sevenlerdenseniz sizin için oldukça pratik bir tarifimiz daha var: Nohutlu mısırlı yoğurt çorbası. Lezzetiyle ve kolaylığıyla birçok kişinin vazgeçilmez tarifi olan nohutlu mısırlı yoğurt çorbasını denemek isterseniz, enfes çorbamızın tarifi bütün detaylarıyla hemen aşağıda…
Pancar içeriği vitamin ve mineraller sayesinde saçlardan kemiklere, bağışıklıktan kanserle savaşa her alanda etkili bir sebze. Ancak pancarın bu özelliklerinden faydalanabilmek için pancarı 15 dakikadan fazla pişirmemek gerekiyor. Pancarın sağlığını tamamen içinde barındıran, bol sebzeli, çok besleyici bir pancar çorbasına ne dersiniz? İşte tarifi...
Balık kadar lezzetli ve sağlıklı ne var? Peki bu malzemeyi çorbada kullanmaya ne dersiniz? İçindeki havuç, patates ve kerevizlerle daha da lezzetlenen balık çorbasına yapacağınız kremalı terbiye de çorbanızın tadını artıracak. İşte nefis balık çorbası tarifi…
Gaziantep'in eşsiz lezzetini biz çorba tarifleri kategorisine koyduk ama Anteplilere sorarsanız beyran bir yemektir. Kuzu etinin 14 saati aşkın bir süre boyunca yavaş yavaş pişirilmesiyle yapılan bu lezzetli yemeği evinizde düdüklü tencerede daha kısa sürede pişirebilirsiniz. Tarifini hemen aşağı bırakıyoruz, şimdiden afiyet olsun...
Geleneksel lezzetlerden uzaklaşıp biraz daha farklı bir çorba tarifi arıyorsanız size karamelize soğanlı patates çorbasını önerebiliriz. Bir kere kıvamı muhteşem. Üstelik mis gibi kokusuyla karamelize soğan da bu çorbanın üstüne çok yakışıyor. Özel günlerde misafirlerinize ikram edebileceğiniz bir tarif arıyorsanız doğru yerdesiniz.