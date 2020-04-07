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Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 07.04.2020 - 17:56,Son Güncelleme:/

Andaloz çorbası tarifi

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Andaloz çorbası tarifi
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Andaloz çorbası Fransız mutfağına ait çok pratik bir lezzet. Adını Türkçe “Endülüs” anlamına gelen “andalouse” kelimesinden alıyor. Biraz domates salçası, biraz da pirinçle harikalar yaratabileceğiniz bu pratik çorbayı evde artan pirinç pilavınızla da yapabilirsiniz. Yarım saat içinde hazır olacak andaloz çorbası tarifimiz aşağıda. Afiyet olsun…

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 3 yemek kaşığı un
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 7 su bardağı su
  • 3 yemek kaşığı pirinç
  • Yeteri kadar tuz
  • Maydanoz

Andaloz çorbası tarifi Nasıl yapılır?

Pirinci az suda yumuşayana kadar haşlayın.

Tereyağını tencerede eritip unu ilave edin ve kokusu çıkana kadar kavurun.

Salçayı da ekleyip kavurmaya devam edin.

Son olarak suyu ekleyip kaynamasını bekleyin.

Kaynayınca haşladığınız pirinçleri ilave edip bir taşım daha kaynatın.

Tuz ve ince kıyılmış maydanoz da ilave edip servis edin. Afiyet olsun…

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