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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Çorba Tarifleri>Lebeniye çorbası tarifi
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Lebeniye çorbası tarifi

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Lebeniye çorbası tarifi

Yoğurtlu çorbaları hepimiz çok seviyoruz. Fakat zaman zaman farklı yoğurtlu çorba tarifleri arıyoruz. Böyle durumlarda başvurabileceğiniz bir adres lebeniye çorbası. Güneydoğu Anadolu yöresinin lezzetlerinden biri olan lebeniye çorbasının adı da Arapçadan geliyor. İçindeki minik köfteleri ilk bakışta biraz zahmetli ve uğraştırıcı gibi görünüyor ancak lezzeti her şeye değiyor. İşte lebeniye çorbası tarifi…

  • Ocakta
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 1 su bardağı haşlanmış nohut
  • 2 yemek kaşığı pirinç
  • 1,5 su bardağı süzme yoğurt
  • 2 yemek kaşığı un
  • Yarım limonun suyu
  • 6 su bardağı su

Köftesi için:

  • 200 gram köftelik kıyma
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber

Köfteleri kızartmak için:

  • 2,5 yemek kaşığı tereyağı
  • Üzeri için:
  • 2 tatlı kaşığı kuru nane

Hazırlanışı

Nohutlarınızı bir gece önceden ıslatıp, ertesi gün haşlayın ve süzün.

Pirinci yıkayıp bir tencereye alın. Üzerine 1 su bardağı su ekleyip yumuşayana kadar haşlayın.

Kıymayı rendelenmiş kuru soğan, tuz ve karabiberle birleştirip güzelce yoğurun. Nohut büyüklüğünde köfteler yapıp elinizle yuvarlayın.

Haşladığınız pirinçlerin üzerine 4-5 su bardağı su ile haşlanmış nohutları ilave edin ve kaynamaya bırakın.

Başka bir kasede yoğurdu, unu, limon suyunu ve yarım su bardağı suyu çırpın. Bu karışıma tencerede kaynayan sudan 1 bardak kadar ekleyip yeniden çırparak ılıştırın. Ilıştırdığınız terbiyeyi, tencerede kaynayan pirinç ve nohutlara azar azar ekleyin. Tuzunu da ilave edip kaynamaya bırakın.

Tereyağını geniş bir tavada eritip köfteleri içinde kızartın. Kızaran köftelerin üzerine kuru naneyi de ekleyip biraz kızdırın.

Çorbayı kaseye alıp üstüne köfteleri ve naneli yağı gezdirin. Lebeniye çorbası hazır!

 

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