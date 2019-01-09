Yoğurtlu çorbaları hepimiz çok seviyoruz. Fakat zaman zaman farklı yoğurtlu çorba tarifleri arıyoruz. Böyle durumlarda başvurabileceğiniz bir adres lebeniye çorbası. Güneydoğu Anadolu yöresinin lezzetlerinden biri olan lebeniye çorbasının adı da Arapçadan geliyor. İçindeki minik köfteleri ilk bakışta biraz zahmetli ve uğraştırıcı gibi görünüyor ancak lezzeti her şeye değiyor. İşte lebeniye çorbası tarifi…
Köftesi için:
Köfteleri kızartmak için:
Nohutlarınızı bir gece önceden ıslatıp, ertesi gün haşlayın ve süzün.
Pirinci yıkayıp bir tencereye alın. Üzerine 1 su bardağı su ekleyip yumuşayana kadar haşlayın.
Kıymayı rendelenmiş kuru soğan, tuz ve karabiberle birleştirip güzelce yoğurun. Nohut büyüklüğünde köfteler yapıp elinizle yuvarlayın.
Haşladığınız pirinçlerin üzerine 4-5 su bardağı su ile haşlanmış nohutları ilave edin ve kaynamaya bırakın.
Başka bir kasede yoğurdu, unu, limon suyunu ve yarım su bardağı suyu çırpın. Bu karışıma tencerede kaynayan sudan 1 bardak kadar ekleyip yeniden çırparak ılıştırın. Ilıştırdığınız terbiyeyi, tencerede kaynayan pirinç ve nohutlara azar azar ekleyin. Tuzunu da ilave edip kaynamaya bırakın.
Tereyağını geniş bir tavada eritip köfteleri içinde kızartın. Kızaran köftelerin üzerine kuru naneyi de ekleyip biraz kızdırın.
Çorbayı kaseye alıp üstüne köfteleri ve naneli yağı gezdirin. Lebeniye çorbası hazır!