Balık kadar lezzetli ve sağlıklı ne var? Peki bu malzemeyi çorbada kullanmaya ne dersiniz? İçindeki havuç, patates ve kerevizlerle daha da lezzetlenen balık çorbasına yapacağınız kremalı terbiye de çorbanızın tadını artıracak. İşte nefis balık çorbası tarifi…
Terbiyesi için:
Üzerine:
Balık çorbası için varsa önceden yaptığınız balık suyunu kullanabilirsiniz.
Yoksa balıkları önce 1 kuru soğanla birlikte üzerini geçecek kadar suyun içinde haşlayın.
Haşladığınız balıkların kılçıklarını ve derisini ayıklayın.
Bir çatal yardımıyla balıkların etlerini didikleyin.
İkinci kuru soğanı ve kıyılmış sarımsağı zeytinyağında hafifçe kavurun.
İçine 6 bardak balık suyunu ve 4 bardak suyu ekleyin.
Kaynadıktan sonra içine küp küp doğradığınız kereviz, havuç ve patatesi ilave edin.
Tuz, karabiber ve limon suyunu da ekleyip kaynatın. Pişmesine yakın içine haşladığınız balıkları da ekleyin. Sebzeler pişince altını kapatın.
Terbiyesi için olan malzemeleri iyice çırpıp kesilmeden tencereye ekleyin ve bir taşım daha kaynatın.
Kaselere bölüştürüp üzerine kıyılmış maydanoz serperek servis yapın.