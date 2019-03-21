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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Çorba Tarifleri>Düğün çorbası tarifi
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Düğün çorbası tarifi

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Düğün çorbası tarifi

Düğün çorbası mutfaklarımızın en sevilen lezzetlerinden biri. Genellikle kuzu etiyle yapılan düğün çorbası, tavuk ya da kıymayla da yapılabilir. Arzu eden içine nohut da ekleyerek daha farklı bir lezzet de edebilir. Düğün çorbasının tarifini aradıysanız hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun!

  • Ocakta
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 350-400 gram kuzu gerdan eti
  • 3 yemek kaşığı un
  • 4 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 yumurta sarısı
  • Limon suyu
  • Pul biber
  • 2-3 yemek kaşığı tereyağı

Hazırlanışı

Etleri kuşbaşı doğrayıp haşlayın. Kemikli et kullanacaksanız haşladıktan sonra etleri kemiğinden ayırıp didikleyin.

Çorbanın terbiyesi için yoğurt ve unu çırpın.

İçine yumurta sarısını ve limon suyunu da ekleyip çırpmaya devam edin.

Terbiyeyi et suyuyla ılıştırıp karıştıra karıştıra tencereye ilave edin.

Etleri de çorbaya ekleyip kısık ateşte birkaç dakika daha kaynatın.

Son olarak tuzunu da ekleyin.

Servis etmeden önce tereyağını eritip kızdırın. Pul biberi de ekleyip çorbanın üzerine gezdirin.

Arzu ederseniz içine birkaç damla sirke ekleyerek farklı bir lezzet elde edebilirsiniz.

 

Fotoğraf: Alamy
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