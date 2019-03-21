Düğün çorbası tarifi

Düğün çorbası mutfaklarımızın en sevilen lezzetlerinden biri. Genellikle kuzu etiyle yapılan düğün çorbası, tavuk ya da kıymayla da yapılabilir. Arzu eden içine nohut da ekleyerek daha farklı bir lezzet de edebilir. Düğün çorbasının tarifini aradıysanız hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun!
Etleri kuşbaşı doğrayıp haşlayın. Kemikli et kullanacaksanız haşladıktan sonra etleri kemiğinden ayırıp didikleyin.
Çorbanın terbiyesi için yoğurt ve unu çırpın.
İçine yumurta sarısını ve limon suyunu da ekleyip çırpmaya devam edin.
Terbiyeyi et suyuyla ılıştırıp karıştıra karıştıra tencereye ilave edin.
Etleri de çorbaya ekleyip kısık ateşte birkaç dakika daha kaynatın.
Son olarak tuzunu da ekleyin.
Servis etmeden önce tereyağını eritip kızdırın. Pul biberi de ekleyip çorbanın üzerine gezdirin.
Arzu ederseniz içine birkaç damla sirke ekleyerek farklı bir lezzet elde edebilirsiniz.