Fotoğraf: Alamy
Son Güncelleme:
Ramazan çorbası tarifi
Ramazanda özellikle iftarda yemek öncesi çorba tüketimi çok önemli. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, ramazan sofraları için hem sağlıklı hem de lezzetli bir çorba hazırladı. “Ulaş çorba” olarak da bilinen bu besleyici çorba aynı zamanda sıvı elektrolit düzeninize de yardımcı oluyor. İşte malzemeleri ve tarifi…
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 500 gram yoğurt
- 4 yemek kaşığı nohut
- 3 yemek kaşığı yeşil mercimek
- Taze nane
- Yarım salatalık
- 1-2 diş sarımsak
- İsteğe bağlı buz
- 1 çay kaşığı keten tohumu
- 1 çay kaşığı toz zerdeçal
Ramazan çorbası tarifi Nasıl yapılır?
Nohudu ve yeşil mercimeği haşlayın.
Naneyi ince ince doğrayın.
Sarımsağı ezin.
Yoğurdu sulandırıp tüm malzemeyi içine ilave edin ve güzelce karıştırın.
Çorbanız hazır. Afiyet olsun…