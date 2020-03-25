Antep çorbası tarifi
Gaziantep ve çorba denince akla genellikle beyran ya da yuvalama geliyor ama bir de mercimekle yapılan Antep çorbası var ki lezzetine doyum olmuyor. Düdüklü tencerede 15-20 dakika içinde yapabileceğiniz bu çorbanın malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Şimdiden elinize sağlık diyor ve tarifimize geçiyoruz…
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 1 su bardağı kırmızı mercimek
- 1 çay bardağı kırık pirinç
- 3 yemek kaşığı sıvı yağ
- 4-5 diş sarımsak
- 2 çay kaşığı zerdeçal
- 2 çay kaşığı limon tuzu
- 5 su bardağı et suyu
Antep çorbası tarifi Nasıl yapılır?
Mercimek ve pirinci yıkayıp düdüklü tencereye aktarın.
Sarımsakları soyup doğramadan tencereye ekleyin.
Sıvı yağ ve et suyunu da ekleyip kapağını kapattıktan sonra tencereyi ocağa alın.
Tencerenin düdüğü öttükten sonra altını kısın ve 8-10 dakika bu şekilde çorbanızı pişirin.
Tencerenin altını kapatıp kapağını açtıktan sonra zerdeçal ve limon tuzunu ilave edin.
Blender’dan geçirip kıvamına göre gerekirse su ilave ettiğiniz çorbayı bir taşım daha kaynatıp ocaktan alın. Afiyet olsun…