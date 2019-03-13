Kırmızı salçalık biberlerle yapılan köz biber çorbası, farklı bir lezzet arayanların imdadına koşacak. Mis gibi biber kokusuyla herkesin çok beğeneceği köz biber çorbasının lezzeti, üzerindeki yağda kızdırılmış nanesiyle de katlanıyor. İşte biber mevsiminde sofranıza renk katacak nefis köz biber çorbası tarifi…
Üzeri için:
Kırmızı biberleri fırında veya tavada közleyin.
Kabuklarını soyup doğrayın.
Domatesleri ve sarımsakları rendeleyin.
Tereyağını tavada eritin ve içine zeytinyağını ekleyip kızdırın.
Yemeklik doğradığınız soğanları yağda pembeleşene kadar kavurun.
Unu da ekleyip kavurmaya devam edin.
Rendelediğiniz domates ve sarımsakları ekleyip kaynayana kadar pişirin.
Kırmızı biberleri ve sıcak suyu da ekleyip biberler yumuşayana kadar pişirin.
Çorbayı blender’dan geçirip tuz ve karabiber ile tatlandırın.
Zeytinyağını küçük bir tavada ısıtıp içine naneyi ekleyin.
Naneli yağı çorbanın üzerine gezdirip sıcak sıcak servis yapın.