Balıktan mercimeğe sofralarımızı süsleyen en güzel çorba tarifleri

Zerdeçallı mercimek çorbası tarifi Mercimek çorbasının her türlüsünü çok seviyoruz. Zerdeçal da içine girdiği her yemeğe renk ve lezzet katıyor. Peki bu ikisi aynı tencerede bir araya gelirse ne olur? Ortaya enfes bir mercimek çorbası çıkar. Havuç ve patates sayesinde hem daha besleyici hem de daha lezzetli olan zerdeçallı mercimek çorbasını denemek isteyenler için tarifi ve malzemeleri aşağıda. Şimdiden elinize sağlık…