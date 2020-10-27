Balıktan mercimeğe sofralarımızı süsleyen en güzel çorba tarifleri
Çorbalar sofralarımızın en önemli yemekleri. Kışın içimizi ısıtan, yazın ve doyurucu bir öğün olan çorbaların içine aklınıza gelebilecek her türlü malzemeyi ekleyebilirsiniz. Sizin için klasikten alternatife çeşit çeşit çorba tarifleri derledik. İşte olmazsa olmaz çorbalarımız...
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Düdüklüde mercimek çorbası tarifi
Mercimek çok iyi bir protein ve magnezyum kaynağı. Üstelik o kadar da lezzetli ki… Özellikle güzel bir mercimek çorbasını içmeye biz doyamıyoruz, sizin de aynı durumda olduğunuzu tahmin ediyoruz. Havuç, patates ve soğanla şenlenen bu çorbayı düdüklü tencerede yaparak işinizi çok kolaylaştırabilirsiniz. Üstelik yağ bile koymuyoruz. İşte düdüklüde mercimek çorbası tarifimiz…
Balık kadar lezzetli ve sağlıklı ne var? Peki bu malzemeyi çorbada kullanmaya ne dersiniz? İçindeki havuç, patates ve kerevizlerle daha da lezzetlenen balık çorbasına yapacağınız kremalı terbiye de çorbanızın tadını artıracak. İşte nefis balık çorbası tarifi…
Yoğurt çorbası ya da yoğurtlu çorba olarak da bilinen yayla çorbasının tarifini mi aramıştınız? Öyleyse Lezizz'e gelmekle çok iyi yaptınız. Yapılışı da çok pratik olan yayla çorbası, yemek pişirme konusunda en acemilerin bile kolayca yapıp zevkle tüketebilecekleri bir lezzet. Bir de içine yoğurdunu eklerken iyice ılıştırıp tuzunu da en son ekleyerek kesilmesini önlerseniz, 40 yılık aşçılar gibi yayla çorbası yapabilirsiniz. İşte tarifi...
Yaz gelmişken dalından toplanmış taze domateslerle çorba yapmaya ne dersiniz? Ana yemek öncesinde, en az ana yemek kadar lezzetli olan domates çorbasını afiyetle yiyebilirsiniz. Hem doyurucu hem de besleyici olan domates çorbası nasıl yapılır? Üzerine rendelediğiniz kaşar peyniri ile lezzetini zirveye taşıyacağınız domates çorbası tarifi…
Damar çorbası ya da damar tuzlama, bir tür işkembe çorbası. İşkembenin damarlı kısımlarından yapılıyor ve etleri daha iri iri doğranıyor. Böylece de sakatat meraklılarının bir numarası haline geliyor. Siz de damar çorbasını evinizde yapmak isterseniz malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
Hazır olarak veya dışarıda tükettiğiniz kremalı mantar çorbasını evde denemek ister misiniz? Cevabınız "evet" ise doğru yerdesiniz. Yapılışı çok kolay ama tadı da bir o kadar nefis. Ayrıca dilediğiniz mantarı kullanarak yapabilirsiniz. Mutlaka deneyin, çok beğeneceğinize eminiz. Şimdiden afiyet olsun...
Fransız mutfağının klasikleşmiş çorbalarından biri olan pırasa çorbası, artık yavaş yavaş Türk mutfağında da yerini almaya başladı. Pırasanın, her şekilde yemeklere ve hamur işlerine çok yakıştığını düşünenlerdenseniz, lezzeti ve besin değeriyle beklenenin çok üstünde olan bu çorbanın müdavimi olabilirsiniz. İşte pırasa çorbasının malzemeleri ve yapılış aşamaları...
Kapya biber tam bir sağlık ve lezzet deposu. Genellikle salatalarda ya da et ve tavuk yemeklerinde kullanılan kapya biberin çorbası da çok nefis oluyor. Biberi közleyerek hem besin değerini hem de lezzetini artırabilir, güzel bir çorbanın temellerini atabilirsiniz. İşte çok beğeneceğiniz közlenmiş biber çorbasının malzemeleri ve yapılış aşamaları...
Lahanaya Karadeniz mutfağının kutsal sebzesi diyebiliriz. Çorbadan tutun dolmaya kadar sayısız yemek yapılabiliyor. Kara lahana çorbası ise içlerinden en sevileni. Kimi ezerek, kimi daha diri bırakarak hazırlasa da hepsinin sonucu aynı lezzet. Peki Giresun usulü kara lahana çorbası nasıl yapılır? Daha da doyurucu olmasını istiyorsanız içerisine havuç ve patates ekleyebilirsiniz.
Kulak çorbası Antalya’nın etli, nohutlu mantı çorbasına verilen isim. Ancak çorba dediğimize bakmayın adeta tek başına gayet doyurucu bir yemek. Kulak çorbasının malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
Çene çarpan çorbası ülkemizin farklı yerlerinde farklı şekillerde yapılıyor. Biz bu tarifimizde yeşil mercimekli ve erişteli ve bir çene çarpan çorbası hazırladık ama siz sütlü çene çarpan çorbası tarifimizi de yemek tarifleri sayfamızda bulabilirsiniz. Sözü daha fazla uzatmayalım ve tarifimize geçelim o halde. Afiyet olsun…
Balık çorbası küçük balıkların bütününden yapılabildiği gibi, eti fileto yapılan büyük balıkların kafasından ve kemiklerinden de yapılabilir. İnanılmaz besleyici ve lezzetli olan balık kafası çorbası, içine eklenen sebzelerle daha bir tatlanır. Sizin için terbiyeli balık kafası çorbasının tarifini hazırladık. Afiyet olsun…
Düğün çorbası, mutfağımızın geleneksel lezzetlerinden biri. Kuzu eti veya tavuk ile yapılan bu çorbayı kıymayla da hazırlayabilirsiniz. Sofranıza bambaşka bir tat katacağını söyleyebiliriz. Peki, kıymalı düğün çorbası nasıl yapılır? Malzeme listesi ve yapılış aşamaları hemen aşağıda. Bambaşka bir lezzet sizi bekliyor. Şimdiden afiyet olsun...
Gerdan çorbası, kuzu gerdanından elde edilen etle hazırlanıyor. Kemik suyunun oldukça faydalı olduğu göz önüne alındığında bu çorbanın da tam bir şifa kaynağı olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca un, yoğurt ve birkaç malzemeden oluşan karışım eklendiğinde tadına doyum olmuyor. Eğer sofranızda kuzu gerdanı çorbasına yer vermek isterseniz, işte tarifi... Afiyet olsun...
Geleneksel lezzetimiz olan tarhana çorbasını sevmeyen yoktur. Oldukça besleyici olan tarhana çorbasına süt de eklenince ayrı bir güzel oluyor. Ayrıca misafir sofranızda da bu nefis lezzete yer verebilirsiniz. Peki, sütlü tarhana çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi... Afiyet olsun...
Tam bir vitamin deposu olan havucu yemeklerde, salatalarda ve çorbalarda bol bol kullanıyoruz ama bu muhteşem sebze tek başına tüketilmeyi de hak ediyor. Örneğin kremalı havuç çorbası bu iş için çok uygun. Kısa bir süre içinde hazırlayıp afiyetle tüketebileceğiniz bu çorbanın malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Şimdiden afiyet olsun…
Andaloz çorbası Fransız mutfağına ait çok pratik bir lezzet. Adını Türkçe “Endülüs” anlamına gelen “andalouse” kelimesinden alıyor. Biraz domates salçası, biraz da pirinçle harikalar yaratabileceğiniz bu pratik çorbayı evde artan pirinç pilavınızla da yapabilirsiniz. Yarım saat içinde hazır olacak andaloz çorbası tarifimiz aşağıda. Afiyet olsun…
Havuç tam bir renk ve lezzet kaynağı olarak mutfaklarımızda önemli bir yere sahip. Çorbalara da çok yakışıyor hani… Bu tarifimizde havucu şehriyeli tavuk çorbasında kullanalım dedik, çok da güzel oldu. Siz de havuçlu tavuk çorbasını denemek isterseniz malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun…
Tarhana çorbasını sevmeyen var mı? Bağışıklık güçlendirici özelliğiyle sağlıklı beslenmek isteyenlerin de favorisi olan tarhana çorbası içine tarhana girince çok daha lezzetli oluyor. Sizin için nefis bir sarımsaklı tarhana çorbası tarihi hazırladık. Mutlaka deneyin. Afiyet olsun…
Mercimek çorbasının her türlüsünü çok seviyoruz. Zerdeçal da içine girdiği her yemeğe renk ve lezzet katıyor. Peki bu ikisi aynı tencerede bir araya gelirse ne olur? Ortaya enfes bir mercimek çorbası çıkar. Havuç ve patates sayesinde hem daha besleyici hem de daha lezzetli olan zerdeçallı mercimek çorbasını denemek isteyenler için tarifi ve malzemeleri aşağıda. Şimdiden elinize sağlık…
Şehriye çorbalarımızın ve pilavlarımızın olmazsa olmazlarından. Özellikle çorbalar söz konusu olduğunda birkaç temel malzemeyle bir araya gelip ortaya şaheserler çıkarıyorlar. Domatesli tel şehriye çorbası da bunlardan biri. Sizin için yemek yapmayı bilmeyenlerin bile kolayca altından kalkabileceği pratik domatesli şehriye çorbasının tarifini hazırladık. Mutlaka deneyin…
Terbiyeli şehriyeli tavuk çorbası hem çok lezzetli hem de yapılışı çok kolay bir çorba. Hele önceden haşlanmış tavuğunuz ve tavuk suyunuz varsa 15 dakika içinde böyle bir çorba yapabilirsiniz. Yumurta ve yoğurdun da lezzet kattığı bu nefis çorbayı sofranızdan eksik etmeyeceksiniz. İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları…
UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı üyesi Gaziantep mutfağının en bilinen ve en sevilen lezzetlerinden biri yuvalama çorbası. Et, köfte, nohut ve yoğurttan oluşan bu çorba biraz zahmetli ancak bir kaşığı bile bütün zahmetinize değiyor. Siz de yuvalamayı evinizde denemek isterseniz malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Şimdiden elinize sağlık…
Tüm lezzeti ve doyurucu özelliğiyle beyran çorbası sofranızın yıldızı olsun. Kuzu eti ile baharatlar aynı tabakta birleşince şifa kaynağı bir lezzete dönüşen bu çorbayı evinizde de hazırlayabilirsiniz. Lafı fazla uzatmadan tarifini hemen aşağı bırakıyoruz. Şimdiden afiyet olsun...
Tutmaç çorbası Anadolu’nun en sevilen çorbalarından. İçindeki eriştesiyle bakliyatlarıyla oldukça doyurucu olan tutmaç çorbası evde de kolayca yapılabilecek çorbalardan. Özellikle kış aylarında herkesin favorilerinden biri olacak tutmaç çorbasının malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…