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Çorba Tarifleri
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 11.08.2020 - 16:03,Son Güncelleme:

Tutmaç çorbası tarifi

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Tutmaç çorbası tarifi
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Tutmaç çorbası Anadolu’nun en sevilen çorbalarından. İçindeki eriştesiyle bakliyatlarıyla oldukça doyurucu olan tutmaç çorbası evde de kolayca yapılabilecek çorbalardan. Özellikle kış aylarında herkesin favorilerinden biri olacak tutmaç çorbasının malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…

  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

Tutmaç çorbası tarifi Nasıl yapılır?

Çorba tenceresinde suyu kaynatın.

Kaynayan suya nohut, mercimek ve erişte ekleyip, erişteler pişene kadar kaynatın.

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Ayrı bir kasede terbiye malzemelerini çırpın.

Kaynattığınız çorbanın suyundan bir kepçe alarak azar azar terbiyeye döküp ılıştırın.

Terbiyeyi çorbanın içine ilave edip 5 dakika daha kaynatın.

Ayrı bir tavada yemeklik doğranmış soğanı zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun.

Kuru nane, tuz, karabiber ekleyip karıştırın.

Soğanları da çorbaya ilave edip bir taşım daha kaynattıktan sonra servis edin. Afiyet olsun…

Ev Yapımı Erişte Nasıl Yapılır | Mucize Lezzetler
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