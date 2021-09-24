Fior di latte ne demek? Fior di latte mozzarella peyniri özelliği ve yapımı

Dünyaca ünlü İtalyan peynirlerinden olan fior di latte, farklı görünümüyle ve tadıyla kendine adeta hayran bırakıyor. Peki merak edenler için, Fior di latte ne demek? İşte, Fior di latte mozzarella peyniri özelliği ve yapımı…

Fior di latte ne demek?

İtalyanca süt çiçeği anlamına gelen fior di latte, manda sütü yerine inek sütünden yapılan mozzarella peyniridir. Fior di latte, şekil itibariyle de özel bir yapım tekniğine sahip olmasıyla ve özellikle salatalara yakışan tadıyla biliniyor.

Fior di latte nerenin?

Fior di latte'nin tarihi oldukça eski köklere sahiptir. Orta İtalya'nın güneyi olan bu taze peynir, Campania ve Puglia bölgeleri arasındaki bölgeye özgüdür.

Fior di latte mozzarella peyniri özelliği nedir?

Fior di latte yüksek protein, özel vitaminler ve mineraller bakımından zengin gıdalardan biridir. Aynı zamanda, önemli bir kolesterol ve doymuş yağ içeriğine sahiptir. Pizza gibi ana yemeklerde kullanılabileceği gibi salatalarda ve başlangıçlarda da harika bir uyum sağlayabilir.

En çok Napolitan pizzanın hazırlığı ve ardından da mozzarella ile yapılır. Aynı zamanda çiğ jambon ile tadı ön plana çıkar.

Fior di latte yapımı

Üretim disiplinine göre, bu süt ürününün yapımı mozzarella ile aynıdır. İki ürün arasında önemli bir fark yoktur ve her iki terim de eş anlamlı olarak kullanılabilir. Fior di latte veya mozzarella, değişken boyutlara sahip bir küre görünümünde veya bir küp benzeri şekiller verilerek yapılır. Ancak fior di latte’nin yuvarlakları daha büyük ebatlardadır.

Kabuk olmadan neredeyse fark edilmez bir dış filme sarılır. Tadı ekşi ya da acı değildir ve sütün kokusunu alınır.