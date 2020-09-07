Falafel nedir ve nasıl yapılır? Falafel tarifi ve adım adım yapım aşaması
Falafel tarifi sofalarında değişik lezzet arayanlarların hazırladığı yemeklerden. Ortadoğu mutfağından gelen falafel, Nohut köftesi veya bakla ezmesinin çeşitli baharatlarla karıştırılarak yağda kızartılmasıyla hazırlanıyor. Ara sıcak olarak tüketilen bu lezzet oldukça pratik hazırlanıyor. Bu lezzeti ilk kez denemek istiyorsanız tarifimiz tam size göre. Peki, falafel nedir ve nasıl yapılır? İşte, denemek isteyenler için falafel tarifi ve adım adım yapım aşaması.
Falafel yemeği İsrail ve Filistin kaynaklı lezzetlerden. İçerisinde yer alan maydonoz, soğan ve nohut ile doyurucu da bir yemek olan falafel tarifini sizler de denemek istiyorsanız tarifimize göz atabilirsiniz. İşte, kolay falafel tarifi ve hazırlanışı...
Malzemeler:
1 su bardağı nohut
1 adet kuru soğan
2 diş sarımsak
1 demet maydanoz
Bir tutam kişniş
1 yemek kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı kimyon
2-3 yemek kaşığı un
Tuz
Sosu için:
1 su bardağı süzme yoğurt
Yarım limonun suyu
1 yemek kaşığı tahin
Nasıl yapılır?
Soğan ve sarımsakların kabuklarını soyup doğrayın.
Maydanoz ve kişnişin de yaprak kısımlarını ayırın.
Un hariç bütün malzemeyi rondoya ekleyin ve püre haline gelmeyecek şekilde çekin.
Ardından 2 veya 3 yemek kaşığı unu ilave edin ve yoğurun.
Hazırladığınız karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve derin yağda kızartın.
Sosu için; bir kasede tahin, limon suyu ve yoğurdu güzelce çırpın.
Sosunuz hazır olunca falafellerin üzerine gezdirebilir ya da yanında sos olarak servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun...