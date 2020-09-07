Falafel nedir ve nasıl yapılır? Falafel tarifi ve adım adım yapım aşaması

Falafel yemeği İsrail ve Filistin kaynaklı lezzetlerden. İçerisinde yer alan maydonoz, soğan ve nohut ile doyurucu da bir yemek olan falafel tarifini sizler de denemek istiyorsanız tarifimize göz atabilirsiniz. İşte, kolay falafel tarifi ve hazırlanışı...

Malzemeler:

1 su bardağı nohut

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

1 demet maydanoz

Bir tutam kişniş

1 yemek kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kimyon

2-3 yemek kaşığı un

Tuz

Sosu için:

1 su bardağı süzme yoğurt

Yarım limonun suyu

1 yemek kaşığı tahin

Nasıl yapılır?

Soğan ve sarımsakların kabuklarını soyup doğrayın.

Maydanoz ve kişnişin de yaprak kısımlarını ayırın.

Un hariç bütün malzemeyi rondoya ekleyin ve püre haline gelmeyecek şekilde çekin.

Ardından 2 veya 3 yemek kaşığı unu ilave edin ve yoğurun.

Hazırladığınız karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve derin yağda kızartın.

Sosu için; bir kasede tahin, limon suyu ve yoğurdu güzelce çırpın.

Sosunuz hazır olunca falafellerin üzerine gezdirebilir ya da yanında sos olarak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...