Evde tarhana nasıl yapılır? Tarhana çeşitleri

Öncelikle tarhana yapmak için ihtiyacınız olan malzemeleri sıralayalım:

1 kilogram domates

1 kilogram kırmızı biber

1 kilogram soğan

1 kaşık domates salçası

1 kaşık biber salçası

3 kaşık yoğurt

10 gram yaş maya

Aldığı kadar un

1 bardak tuz

Dilediğiniz baharatlar

Biberleri derin bir tencereye alın. Üzerine ortadan ikiye böldüğünüz soğanları, en üste de domatesleri yerleştirin.

Tencereye 2 su bardağı da su ilave edin ve malzemeleri haşlamaya bırakın.

Sebzeler yumuşayınca tencereyi ocaktan alın ve tüm malzemeleri büyük bir süzgece aktarıp süzün.

Sebzeleri bir yoğurma kabına alın ve içine yoğurt ekleyin. Yaş mayayı da suyla açarak sebzelere ilave edin.

Tüm malzemeler homojen bir hale gelene kadar güzelce karıştırın.

Unu da yavaş yavaş ilave ederek yoğurmaya başlayın ve cıvık bir hamur elde edin.

Hamuru 5 saat dinlendirin. Bir miktar daha un ilave edip yeniden yoğurun ve yeniden dinlenmeye bırakın.

Hamuru 3-4 gün boyunca ekşimesi için dinlendirin. Bu esnada her gün biraz daha un ilave edip yoğurun.

Ekşiyen tarhana hamurundan iri parçalar koparıp güneş gören bir yerde kurutmaya başlayın.

TARHANA ÇEŞİTLERİ

Maraş tarhanası: Diğer adıyla Maraş tarhana cipsi, ekşi yoğurt ve buğdayın uyumlu bir birlikteliğidir. Çorbası ise gerçek bir şifa deposudur. Cips gibi çıtır çıtır yenebilir de. Çorbası yapılarken üzerine kızgın tereyağı ve pul biber karışımı yapılıp dökülür ve tadına doyum olmaz. Diğer tarhana çeşitlerine göre biraz daha ekşi bir tada ve daha çabuk pişen bir dokuya sahiptir. Ayrıca atıştırmalık olarak yenmesiyle de sağlıklı beslenmek isteyenler için doğru bir alternatiftir.

Uşak tarhanası: Kırmızı biberin başrolde olduğu bir tarhana çeşididir. Bol etli kırmızı biberler tohumlarından arındırılır. Üzerine soğan doğranır. İçine tarhana otu isimli bir çeşit yeşillik eklenir ve pişmeye bırakılır. Piştikten sonra salça kıvamına gelene kadar robottan geçirilir. İçine yoğurt, tuz ve un ilave edilip iyice yoğrulur. Hamurunda oldukça emek bulunan tarhana bir gece dinlendirilir. Daha sonra şekil verilip kurutulur. Kuruyunca da toz haline getirilip afiyetle yenir.

Konya tarhanası: Bilinen tarhanadan biraz farklıdır. Konya’nın bazı yörelerinde tarhana ayrandan yapılır. Yoğurttan koyu kıvamlı bir ayran hazırlanıp kaynatılır. İçine aşurelik buğday (dövme) konup, pişirilir. Sonra da top haline getirilip kurutulur.

Kastamonu yaş tarhanası: Ekşimiş yoğurtla şekillendirilen bu tarhananın içine dereotu, biber, maydanoz, domates, nane, tuz gibi malzemeler girer. Diğerlerinden farklı olarak Kastamonu tarhanası mayalanmaya bırakılır. Robottan geçirilen malzemeler, yaklaşık 20 gün bir kavanozun içinde çalkalanır. Ardından tülbentten geçirilip un ile yoğrulur. Dinlendirilip tüketilir.