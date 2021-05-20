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Mutfak Tüyoları
Fotoğraf: Ingimage
Haber Giriş: 20.05.2021 - 17:14 | Son Güncelleme:

Çilekli smoothie nasıl yapılır? Çilekli smoothie tarifi

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Çilekli smoothie nasıl yapılır? Çilekli smoothie tarifi

Hem ferahlatıcı hem de sağlıklı bir şeyler arıyorsanız, çilekli smoothie tam da size göre. Kısa süre hazırlayıp tüketebileceğiniz bu tarifin tadına doyamayacaksınız. Peki çilekli smoothie nasıl yapılır? İşte çilekli smoothie tarifi..

Çilekli smoothie, hem tatlı ihtiyacınızı karşılayacak hem de içinizi ferahlatacak. Üstelik yapılışı da çok kolay. Tek yapmanız gereken bütün malzemeleri blender'dan geçirmek. Çilekli smoothie'niz hazır!

MALZEMELER

10 adet çilek
2 top vanilyalı dondurma
6-7 adet buz parçası
3 çorba kaşığı süt
3 çorba kaşığı yoğurt

NASIL YAPILIR?

Çilekleri güzelce yıkayın ve suyunu süzün. Dondurma, süt, çilek ve yoğurdu blender'dan geçirin. Pürüzsüz bir kıvama gelince buz küplerini de ekleyip iyice karıştırın. Bardaklara koyup soğuk olarak servis edin.

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