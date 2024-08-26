Ünlülerin Ibiza rotası

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Adım atacak yer yok

Ünlü DJ Black Coffee’yi dinlemek üzere geçen hafta İspanya’nın ünlü tatil destinasyonu Ibiza’ya gittim.

Adanın en meşhur kulüpleri arasındaki Hii Ibiza’da performans sergileyecek DJ’in sabah 03.00’te sahne alacağını duyunca öğrendim ki meğerse İspanyollar eğlenmeye bu saatlerde başlıyormuş.

Mekâna gittiğimizde, iki katlı dev binanın üst katından kaydırakla inen gençlerin önünden geçip DJ performansının olduğu alana girelim dedik ama ne mümkün! İçerisi tıklım tıklım.

Yüzlerce kişi milim milim ilerliyor.

İleride DJ kabininin yanındaki Avatar filmini anımsatan kıyafetleri olan dansçıları görmek mümkün ama ilerlemek imkansızdı.

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Yarım saatlik bir uğraş sonunda kalabalığa ne yazık ki dayanamadık ve çıktık.

Hii Ibiza’da ekim ortasına kadar hafta sonları çıkan David Guetta ve Black Coffee gibi ünlü DJ’leri dinleyecekseniz, normal biletler yerine 2 bin 500 Euro’dan başlayan locaları kiralamayı göze almanız iyi olur.

Yoksa içerisi tam bir keşmekeş.

Ibiza gece hayatının bir diğer popüler mekânı ise Türkiye’den Hacı ve Hakan Sabancı’nın da sıkça boy gösterdiği Ushuaia.

Açık hava konseptteki DJ alanında bulunan dev dans pisti, ateş ve ışık şovları etkileyici.

Aynı isimdeki otelin pist etrafındaki mini villa tipi odalarını tutarak tüm partilere buradan katılabilir, grup eğlencelerini kendi odanızda düzenleyebilirsiniz.

Keza Pacha isimli mekân da yine ünlü DJ’lere ev sahipliği yapan iddialı bir kulüp.

İllüzyonistlerle akşam yemeği

Gece eğlencesine geçmeden önce restoran önerilerimin başında marinadaki Rotto geliyor.

Dünya mutfağı sunan mekândaki canlı müzik, danslar ve masanıza gelen illüzyonistlerin şovu etkileyici.

Daha şov ağırlıklı bir mekânda yemek yiyelim derseniz, gideceğiniz adres yine limandaki Lio.

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Kale manzaralı mekânda tüm gece boyunca birbirinden farklı konseptlerde canlı müzik ve kostümlü dans şovları var.

Yemek fiyatları ise çoğu yerde Türkiye’dekiyle aynı, hattı bazı mekânlarda daha ucuz diyebilirim.

Gece eğlencelerinden vaktiniz ve haliniz kalırsa gündüz sur içini ve Ibiza merkezin daracık sokaklarındaki galerileri, kafeleri ve butik dükkânları gezmenizi kesinlikle tavsiye ederim.

Adanın meşhur kaya tuzundan bu çarşıda satın alabilirsiniz.

Ekim ayı kapanış partileri

Her ne kadar Ibiza’da konaklarken “after party” davetler verebilmek için villa tutmak bir trend olsa da, partilemek isteyenlere otel olarak Ushuaia veya hemen yanındaki Hard Rock Oteli’ni, daha sakin vakit geçirmek isteyenlere de Nobu Ibiza’yı tavsiye ederim.

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Esas dinginliği bulacağınız mekân ise feribotla 45 dakika uzaklıktaki Formentera Adası.

Muhteşem koyları ve berrak sularıyla tam bir Akdeniz güzelliği sunan adadaki en meşhur kumsal restoranı, Beso Bech.

İspanyol mutfağı ağırlıklı lezzetler sunan kumsal üstü restoranda gündüz DJ performansının olduğu ve masaların üzerinde dans eden insanları görebileceğiniz bir konsept var.

Ibiza’da benzer bir kumsal restoranı formatını bulabileceğiniz yer, adanın en meşhur mekânları arasında olan ve haftalar önce rezervasyon yaptırmanız gereken Jondal.

Latin konseptli mekânda öğle yemeklerinin yanında denize girip güneşlenebilirsiniz.

Yine benzer formatta bir diğer önerim ise Beach House. Meksika mutfağının ağırlıkta olduğu mekân, plaj alanındaki geniş sedirlerle cidden keyifli.

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Sezonun sonuna yaklaşan adanın kapanış partilerinin de çok iddialı olduğu konuşuluyor.

Kısacası bu yaz Ibiza’nın keyfini sürmek ve ekim ayındaki son etkinliklerde dünyanın birçok köşesinden gelecek ünlü isimlerle karşılaşabilme şansı yakalamak için hâlâ vaktiniz var.